Gewinnerstadt steht fest: Hier spielen Silly und Gestört aber GeiL beim großen MDR JUMP Osterfeuer

Plauen gewann die Abstimmung knapp gegen Bad Langensalza. (Archivbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Die 65.000-Einwohner-Stadt setzte sich in der finalen Voting-Runde gegen ihre beiden Mit-Finalisten Bad Langensalza aus Thüringen und Oschersleben aus Sachsen-Anhalt durch.

Mit 45,25 Prozent der Stimmen landete Plauen dabei knapp über Bad Langensalza mit 44,05 Prozent. Das Schlusslicht Oschersleben kam auf 10,71 Prozent.

Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner (54) freut dieser Sieg besonders, schließlich ließen er und das gesamte Rathaus es sich nicht nehmen, ordentlich die Werbetrommel zu rühren.

"Wir haben gespürt, dass die gesamte Stadt, das ganze Vogtland das MDR JUMP Osterfeuer wollte. Auch was die Vereine geleistet haben, die Feuerwehr usw. – sensationell dieser Zusammenhalt", erzählt er.

Nun ist es so weit und das MDR JUMP Osterfeuer findet am 30. März in der größten Stadt des sächsischen Vogtlandes statt. Natürlich mit vielen hochkarätigen Gästen.

Mit dabei sind unter anderem Gestört aber GeiL, Philipp Dittberner, Anna Grey, Right Said Fred und Silly.