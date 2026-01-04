Gina Schumacher: Dieser Geburtstagsgruß rührt ganz Deutschland

Gland (Schweiz) - Dieser Geburtstagsgruß geht unter die Haut: Gina Schumacher (28) zeigt mit wenigen Worten, wie tief die Verbindung zu ihrem berühmten Vater Michael Schumacher (57) bis heute ist.

Corinna Schumacher (l./56), Ehefrau des Formel-1-Rekordweltmeisters, und Tochter Gina Schumacher (28). (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Der ehemalige Formel-1-Profi feierte am Samstag (3. Januar) seinen 57. Geburtstag und auch wenn sich der einstige Ausnahmesportler seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, bleibt er für Millionen unvergessen.

Für seine Familie ist er ohnehin viel mehr als eine Rennlegende. Besonders emotional wurde es auf Instagram: Tochter Gina teilte ein altes Familienfoto, das Michael gemeinsam mit Ehefrau Corinna (56) sowie den Kindern Gina und Mick (26) zeigt.

Dazu schrieb die 28-Jährige schlicht und voller Liebe, ihr Vater sei "für immer der Beste" und wünschte ihm alles Gute zum Geburtstag.

Eine pure Tochter-Vater-Liebe, die unter dem Post viele berührte.