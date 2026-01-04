Gina Schumacher: Dieser Geburtstagsgruß rührt ganz Deutschland
Gland (Schweiz) - Dieser Geburtstagsgruß geht unter die Haut: Gina Schumacher (28) zeigt mit wenigen Worten, wie tief die Verbindung zu ihrem berühmten Vater Michael Schumacher (57) bis heute ist.
Der ehemalige Formel-1-Profi feierte am Samstag (3. Januar) seinen 57. Geburtstag und auch wenn sich der einstige Ausnahmesportler seit Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, bleibt er für Millionen unvergessen.
Für seine Familie ist er ohnehin viel mehr als eine Rennlegende. Besonders emotional wurde es auf Instagram: Tochter Gina teilte ein altes Familienfoto, das Michael gemeinsam mit Ehefrau Corinna (56) sowie den Kindern Gina und Mick (26) zeigt.
Dazu schrieb die 28-Jährige schlicht und voller Liebe, ihr Vater sei "für immer der Beste" und wünschte ihm alles Gute zum Geburtstag.
Eine pure Tochter-Vater-Liebe, die unter dem Post viele berührte.
Vom Jungen aus Hürth zur Motorsport-Legende
Michael Schumacher stammt aus Hürth in Nordrhein-Westfalen und gehört zu den größten Sportikonen des Landes.
Seine Karriere begann 1991 bei Jordan, führte über Benetton zu den ersten WM-Titeln und schließlich zu Ferrari, wo er Anfang der 2000er-Jahre eine Dominanz aufbaute, die bis heute legendär ist.
Doch im Dezember 2013 änderte sich alles: Bei einem Skiunfall zog sich Schumacher schwere Kopfverletzungen zu. Seitdem lebt der Rekordweltmeister abgeschirmt von der Öffentlichkeit.
Die Familie hält seinen Gesundheitszustand bewusst privat und lässt nur wenig nach außen dringen. Bekannt ist lediglich, dass er von einem kleinen, vertrauten Team betreut wird, getragen von der Unterstützung seiner engsten Angehörigen.
Und genau diese Nähe zeigt sich nun einmal mehr. Erst vor wenigen Monaten machte Gina ihren Vater zum Opa: Am 29. März kam Töchterchen Millie zur Welt. Ein Geschenk, das kaum zu toppen ist und das Michaels 57. Geburtstag wohl zu einem ganz besonderen gemacht hat.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa, Diego Azubel/epa/dpa