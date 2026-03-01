"Zum ersten Mal stolz": Pietro Lombardi feiert krassen Abnehm-Erfolg
Köln - Ex-DSDS-Star Pietro Lombardi (33) hat in seiner Instagram-Story offen über seinen aktuellen Gewichtsverlust gesprochen und der kann sich sehen lassen.
Vor rund vier Wochen brachte Pietro noch 102 Kilo auf die Waage, jetzt sind es 95,3 Kilo, wie der Sänger verrät. Das macht knapp sieben Kilo weniger in nur einem Monat.
Seinen Erfolg präsentiert Pietro zufrieden mit Vorher-Nachher-Bildern auf Social Media. "Zum ersten Mal bin ich echt stolz auf mich", schreibt er dazu.
Unterstützung bekommt der 33-Jährige dabei von einer Abnehmspritze. Trotzdem stellt er klar: Von allein läuft dar gar nichts.
Mit "viel Sport und guter Ernährung" fühle er sich endlich wohler. Nur weil er zusätzliche Hilfe habe, "heißt das lange nicht, dass man faul sein kann".
Seine Fans ermutigt er, ebenfalls dranzubleiben: "Zieht durch, Leute, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ihr könnt das."
Pietros Kampf gegen die Kilos: Vom Spiegel-Frust zum Wohlfühlgewicht
Schon länger war Pietro alles andere als happy mit seinem Körper. Der 33-Jährige gestand damals ganz offen, dass er sich beim Blick in den Spiegel einfach unwohl fühlte.
Hüftspeck statt Muskeln, keine Definition und kein gutes Gefühl mehr mit sich selbst. Irgendwann zog der Sänger die Reißleine: "Ich bin immer dicker geworden und hatte nicht die Motivation, es selbst hinzubekommen", gab er zu.
Deshalb startete er vor etwa vier Wochen ein ärztlich begleitetes Abnehmprogramm mit der Spritze, organisiert vom Online-Anbieter Voy. Seitdem purzeln konsequent die Kilos.
Mit seinen Fans teilt er außerdem gerne Bilder aus dem Fitnessstudio und spricht ganz ehrlich über den Weg dorthin.
Mittlerweile scheint der Sport ihm richtig Spaß zu machen und auch sein Selbstbewusstsein wächst: "Langsam wird mein Gesicht auch wieder sichtbarer. Sehe fünf Jahre jünger aus als davor."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ pietrolombardi