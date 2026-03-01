"Zum ersten Mal stolz": Pietro Lombardi feiert krassen Abnehm-Erfolg

Köln - Ex- DSDS -Star Pietro Lombardi (33) hat in seiner Instagram -Story offen über seinen aktuellen Gewichtsverlust gesprochen und der kann sich sehen lassen.

Von 102 auf 95 Kilo: Mit Sport, Ernährung und ärztlicher Begleitung purzeln die Kilos bei Pietro. © Bildmontage: Instagram/ pietrolombardi

Vor rund vier Wochen brachte Pietro noch 102 Kilo auf die Waage, jetzt sind es 95,3 Kilo, wie der Sänger verrät. Das macht knapp sieben Kilo weniger in nur einem Monat.

Seinen Erfolg präsentiert Pietro zufrieden mit Vorher-Nachher-Bildern auf Social Media. "Zum ersten Mal bin ich echt stolz auf mich", schreibt er dazu.

Unterstützung bekommt der 33-Jährige dabei von einer Abnehmspritze. Trotzdem stellt er klar: Von allein läuft dar gar nichts.

Mit "viel Sport und guter Ernährung" fühle er sich endlich wohler. Nur weil er zusätzliche Hilfe habe, "heißt das lange nicht, dass man faul sein kann".

Seine Fans ermutigt er, ebenfalls dranzubleiben: "Zieht durch, Leute, auch wenn es nicht immer einfach ist. Ihr könnt das."