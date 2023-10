Er ist der neue Olaf in "Die Eiskönigin": "Das ist etwas ganz ganz Großes"

Der Schauspieler Jan Kersjes (42) spielt im Musical "Die Eiskönigin" den Schneemann Olaf. © TAG24/Franziska Rentzsch

TAG24: Am Mittwoch durftest Du mit Olaf zum ersten Mal vor Publikum auf der Bühne stehen. Wie war's?

Jan Kersjes: Ich habe es sehr genossen, es war ganz ganz toll. Ich war auch die Tage davor ganz nervös. Es waren ja viele Kinder im Publikum, die besonders laut und an Stellen reagiert haben, die man selber nicht versteht – wenn es gar keinen Gag oder keine Pointe gibt – und zwischendurch kriegten die so Lachkrämpfe und haben irgendwas gesehen oder gehört, was wir Erwachsenen gar nicht so merken.

TAG24: Du hattest nur etwa fünf Wochen, um die neue Rolle zu proben, dazu hast Du noch bis Mitte Oktober "König George III." im Musical Hamilton gespielt. Wie war das?

Jan Kersjes: Das Team ist wirklich so toll miteinander und unser Regisseur hat auch so eine unglaubliche Ruhe mitgebracht. Ich habe abends Hamilton gespielt und vormittags bin ich für ein paar Stunden in die Puppe gehüpft. Das war sehr anstrengend – allein fürs Gehirn, diese zwei Energien jeden Tag. Aber man musste die Figur ja nicht komplett neu entwickeln, sondern konnte natürlich bei den Kollegen vorher abschauen, und auch das übernehmen, was man selber schon an der Figur geliebt hat. Das hat natürlich geholfen.