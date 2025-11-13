Großes Finale bei "Love Island VIP": Dieses Paar hat das Rennen gemacht!

Griechenland - Emotionen, Feuerwerk und ein heißes Finale: In der diesjährigen Staffel von " Love Island VIP " fiel die Entscheidung! Die bereits ausgeschiedenen Islander durften ein Siegerpärchen küren und die Fans mussten bis zum Schluss bangen.

Die drei Paare im Finale: Links Umut (28) und Jeje (29), in der Mitte Stella (28) und Josh (29) und rechts Maurice (28) und Laura Blond (30). © RTLZWEI

Das Finale brachte jede Menge Herzklopfen, Tränen und unvergessliche Momente. Auf den dritten Platz schafften es Maurice (28) und Laura Blond (30), während Umut (28) und Jeje (29) auf dem zweiten Platz landeten.

Am Ende gab es ein kleines Feuerwerk, und das Gewinnerpaar Stella (28) und Josh (29) konnte überglücklich strahlen. Auch die anderen schienen sich für sie zu freuen.

Ein spannender Moment folgte, als Josh den Umschlag mit der Gewinnsumme von 50.000 Euro in die Hand bekam – würde er teilen oder alles behalten? Die Entscheidung fiel zugunsten der Liebe: "Natürlich teile ich das mit Stella".

Nicht mit im Finale: Filipe (31) und Joena (26). Die beiden mussten die Villa schon vorher verlassen.

Maurice und Laura fanden das absolut gerecht. Besonders die Tatsache, dass die beiden ihre Beziehung schon nach vier Tagen festmachten, stieß auf Skepsis. "Die haben es auch nicht verdient mit so 'ner Fake-Show", brachte es Maurice auf den Punkt.