Großes Finale bei "Love Island VIP": Dieses Paar hat das Rennen gemacht!
Griechenland - Emotionen, Feuerwerk und ein heißes Finale: In der diesjährigen Staffel von "Love Island VIP" fiel die Entscheidung! Die bereits ausgeschiedenen Islander durften ein Siegerpärchen küren und die Fans mussten bis zum Schluss bangen.
Das Finale brachte jede Menge Herzklopfen, Tränen und unvergessliche Momente. Auf den dritten Platz schafften es Maurice (28) und Laura Blond (30), während Umut (28) und Jeje (29) auf dem zweiten Platz landeten.
Am Ende gab es ein kleines Feuerwerk, und das Gewinnerpaar Stella (28) und Josh (29) konnte überglücklich strahlen. Auch die anderen schienen sich für sie zu freuen.
Ein spannender Moment folgte, als Josh den Umschlag mit der Gewinnsumme von 50.000 Euro in die Hand bekam – würde er teilen oder alles behalten? Die Entscheidung fiel zugunsten der Liebe: "Natürlich teile ich das mit Stella".
Nicht mit im Finale: Filipe (31) und Joena (26). Die beiden mussten die Villa schon vorher verlassen.
Maurice und Laura fanden das absolut gerecht. Besonders die Tatsache, dass die beiden ihre Beziehung schon nach vier Tagen festmachten, stieß auf Skepsis. "Die haben es auch nicht verdient mit so 'ner Fake-Show", brachte es Maurice auf den Punkt.
Drama rund um das Siegerpaar: Zweifel und Tränen bei "Love Island VIP"
Auch das frisch gekürte Traumpaar musste sich in der Villa mit Zweifeln der Mitstreiter auseinandersetzen.
Besonders Jeje äußerte Bedenken: "Bei Josh habe ich das Gefühl, dass er es zu 100 Prozent ernst meint, bei Stella habe ich so meine Bedenken! Ist das Taktik?", fragte sie provokant. Filipe legte nach: "Josh kaufe ich das ab, bei dir war das immer so gespielt."
Die Anspannung ließ nicht lange auf sich warten und Tränen flossen anschließend in der Strandhütte beim Interview. "Ich habe schon Sorge, dass er denkt, dass ich es nicht ernst meine, wenn es so viele außenstehende Personen sagen", schluchzte Stella verzweifelt.
Doch ihr Couple hielt zu ihr und sprach ein deutliches Wort: "Ich mache mir keine Sorgen darüber, was die anderen denken von Stella. Für mich ist es etwas, wo ich weiß, ich will draußen 100 Prozent geben".
Wie es für das Paar wirklich nach der Show weiterging, vor allem mit Blick auf die Entfernung zwischen München und Monaco, wird sich zeigen.
Ihr habt das große "Love Island VIP"-Finale verpasst? Kein Problem, im Stream bei RTL+ könnt Ihr die letzte Doppelfolge ab sofort komplett gucken. Bei RTL2 wird sie am kommenden Donnerstag ab 20.15 Uhr zu sehen sein.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI