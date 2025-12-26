Baby-News zu Weihnachten! Social-Media-Star Julienco wird wieder Papa

Palma/Spanien - YouTube-Star Julian "Julienco" Claßen (32) und seine Freundin Palina (25) haben am 1. Weihnachtsfeiertag auf Instagram die Bombe platzen lassen: Sie sind schwanger!

Auf Instagram präsentieren die Julienco (32) und Palina (25) sich überglücklich über die Baby-News. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ julienco_

Auf mehreren Bildern zeigen die beiden stolz den positiven Schwangerschaftstest und umarmen sich innig vor einem festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Dazu schreiben sie: "Wir sind schwanger. Es fühlt sich an, als hätte das Leben uns genau zu Weihnachten ein Wunder geschenkt. Dieses kleine neue Leben ist das schönste Geschenk, das wir uns jemals hätten vorstellen können. Unser Herz ist voller Dankbarkeit und Freude."

Für Julienco, der bereits zwei Kinder aus seiner Ehe mit Influencerin Bianca "Bibi" Heinicke (32) hat, ist es das dritte Kind. Seine Freundin Palina hingegen wird nun zum ersten Mal Mama.

Die beiden lernten sich kurz nach der Trennung von Julians Ex-Freundin Tanja Makarić (28) kennen, die ebenfalls inzwischen mit ihrem neuen Partner im Baby-Glück schwebt.

Seit Anfang November 2024 sind Julienco und Palina offiziell ein Paar und dürfen sich nun auf einen ganz besonderen Familienzuwachs freuen.