Günther geht bei "First Dates" aufs Ganze, doch Janine setzt klare Grenzen
Köln - Bei "First Dates" treffen Janine (38) und Günther (34) aufeinander. Schnell wird klar: Während sie eher entspannt bleibt, gibt er beim Flirten ordentlich Gas.
Nach einem lockeren Start und ersten Gesprächen wird es in der Fotobox kurzzeitig brenzlig. Günther kommt der 38-Jährigen immer näher und wagt schließlich einen Kussversuch.
Janine blockt jedoch entschieden ab. Für sie ist klar: "Das war ein bisschen zu viel. Too much." Günther zeigt immerhin Verständnis, respektiert ihr Nein und nimmt die Situation sportlich.
Schon beim gemeinsamen Essen ging der Produktionsmitarbeiter aufs Ganze. "Ich muss ja ehrlich mal sagen, du hast was Schönes an. Sehr angenehm", macht Günther seiner Date-Partnerin ein Kompliment.
Doch was zunächst charmant klingt, hat einen etwas anderen Hintergrund. Gegenüber dem Kamera-Team gibt der 34-Jährige offen zu: "Konnte ja nicht sagen, du hast einen schönen Ausschnitt."
Und damit nicht genug: Günther versucht sich wenig später an einer zweideutigen Anspielung. "Bayern ist ein schönes Bundesland. Viele Berge. Schöne Aussichten."
First Dates: Günthers Sprüche zünden nicht
Bei Janine kommen Günthers Sprüche nicht wirklich an. Sie scheint die Anspielung gar nicht richtig zu verstehen.
Im Nachhinein zeigt sich Günther selbst etwas überrascht von sich: "Eigentlich bringe ich so was nicht, aber es hat halt gepasst wie die Faust aufs Auge."
Trotz der kleinen Flirt-Pannen ist für Janine noch nichts entschieden. Sie findet zwar, dass die beiden ziemlich unterschiedlich sind, kann sich aber ein weiteres Treffen zum besseren Kennenlernen vorstellen.
Und Günther? Der muss da nicht lange überlegen und sagt direkt Ja zu einem zweiten Date.
Die neue Folge "First Dates" mit Janine und Günther seht Ihr am Freitagabend, um 18 Uhr, bei VOX oder schon jetzt im Stream bei RTL+. Die Show läuft täglich von montags bis freitags.
Titelfoto: RTL+