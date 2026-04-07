Günther geht bei "First Dates" aufs Ganze, doch Janine setzt klare Grenzen

Köln - Bei " First Dates " treffen Janine (38) und Günther (34) aufeinander. Schnell wird klar: Während sie eher entspannt bleibt, gibt er beim Flirten ordentlich Gas.

In der Fotobox geht Günther aufs Ganze, doch Janine bremst den Kussversuch höflich aus. © RTL+

Nach einem lockeren Start und ersten Gesprächen wird es in der Fotobox kurzzeitig brenzlig. Günther kommt der 38-Jährigen immer näher und wagt schließlich einen Kussversuch.

Janine blockt jedoch entschieden ab. Für sie ist klar: "Das war ein bisschen zu viel. Too much." Günther zeigt immerhin Verständnis, respektiert ihr Nein und nimmt die Situation sportlich.

Schon beim gemeinsamen Essen ging der Produktionsmitarbeiter aufs Ganze. "Ich muss ja ehrlich mal sagen, du hast was Schönes an. Sehr angenehm", macht Günther seiner Date-Partnerin ein Kompliment.

Doch was zunächst charmant klingt, hat einen etwas anderen Hintergrund. Gegenüber dem Kamera-Team gibt der 34-Jährige offen zu: "Konnte ja nicht sagen, du hast einen schönen Ausschnitt."

Und damit nicht genug: Günther versucht sich wenig später an einer zweideutigen Anspielung. "Bayern ist ein schönes Bundesland. Viele Berge. Schöne Aussichten."