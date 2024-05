Henrik Stoltenberg wieder Single: Liebes-Aus bei "Bon Schlonzo" und seinem Daniel

Zu viel Zeit will der Enkel von Ex-Politiker Gerhard Stoltenberg (†73) aber nicht damit verschwenden, seiner Beziehung hinterherzutrauern. "Man muss aufhören, sich in alles reinzusteigern, dieses Gedankenkarussell. Einfach mal ein bisschen mehr akzeptieren, ein bisschen mehr in der Gegenwart leben."

"Harte Zeiten oder Sachen, die ihr gerade durchmacht (...) und ihr euch im Moment echt scheiße fühlt ... Es ist gut so, dass es so ist", lauteten die kryptischen Liebes-Zeilen.

Im November machte "Bon Schlonzo" seine Beziehung zu Daniel Wiese mit diesem Foto öffentlich. © Screenshot/Instagram/Henrik Stoltenberg

Wie das im Leben des 27-Jährigen funktioniert? Mit Party! Die erste Gelegenheit bot sich ihm gleich am gestrigen Mittwoch bei einem Outdoor-Festival.

An der Seite eines guten Freundes machte "Bon Schlonzo" die Provence unsicher, hatte dabei reichlich gute Stimmung im Gepäck. "Ich liebe diese Roadtrips. Da ist immer so viel Energie am Start, wir haben so Bock", kündigte er fernab von Trennungsschmerz an.

Nach wie vor halten sich innerhalb seiner Fangemeinde fiese Gerüchte, der ehemalige "Love Island"-Teilnehmer hätte sein Coming-out Ende 2023 nur inszeniert.

Nicht wenige hatten seine Beziehung zu Daniel Wiese angezweifelt und sie nur für einen miesen PR-Gag gehalten, um nach seiner Verurteilung im Nazi-Skandal zum "Saubermann" zu werden.

Und auch Daniel Wiese scheint seine Freiheit als frischgebackener Single zu genießen. Mit der Ansage "Raus aus der Beziehung, rein ins Wochenende", scheint auch er sich nach und nach zu erholen.