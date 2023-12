Henrik Stoltenberg macht Liebe zu Mann offiziell, doch Fans äußern Zweifel

Henrik Stoltenberg (27) wirkt an der Seite des Lockenkopfs befreit und glücklich. © Instagram/henrik_stoltenberg

Henrik, der inzwischen in Frankreich lebt, kündigte gegenüber seinen rund 214.000 Instagram-Fans vor einigen Wochen einen Lebenswandel an - und was für einen! Jüngst meldete sich der Ex-Kölner nämlich mit tollen Liebes-News bei seiner Community.

Nachdem Henrik die Gerüchteküche schon Mitte November befeuert hatte, als er sich in einem Instagram-Post sehr vertraut an der Seite eines Mannes gezeigt hatte, machte der 27-Jährige sein Liebes-Glück an diesem Wochenende offiziell. "Finde dich selbst. Was für ein Neustart", hatte er zu seinem letzten mutmaßlichen Liebes-Post geschrieben, nun folgte der Zweite.

So teilte der ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmer am Samstag ein Foto, auf dem er seinem augenscheinlich neuen Partner einen liebevollen Kuss gab.

Die Identität des neuen Mannes an seiner Seite ließ Henrik dabei nicht im Dunkeln, ganz im Gegenteil! So markierte er den Lockenkopf sogar, der seinem Instagram-Profil zufolge aus Hamburg kommt und als Radio-Moderator tätig ist.