Hochzeitspläne bestätigt! Hier heiratet Ralf Schumacher seinen Étienne
Saint Tropez (Frankreich) - Jetzt ist es offiziell: Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) planen ihre Hochzeit.
Nachdem zuletzt viel spekuliert wurde, hat das Management des Paares die Pläne nun bestätigt. Das ganze ohne großes Tamtam, aber mit klaren Worten.
In einem Instagram-Statement heißt es sinngemäß, man freue sich sehr über die vielen Glückwünsche und könne bestätigen, dass die beiden sich das Ja-Wort geben werden.
"Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf & Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre", heißt es weiter in dem Beitrag.
Wirklich überraschend kommt das nicht: Seit sie ihre Beziehung im Sommer 2024 öffentlich gemacht haben, treten die beiden zwar immer wieder gemeinsam auf, schützen ihr Privatleben aber konsequent.
Laut BILD sollen die Hochzeitsglocken am letzten Mai-Wochenende läuten. Eingeladen seien unter anderem Promi-Freunde wie Carmen (60) und Robert Geiss (61).
Ralf Schumacher und sein Étienne wollen an der Côte d’Azur heiraten
Als Hochzeitskulisse haben die beiden sich offenbar den französischen Küstenort Saint-Tropez ausgesucht, wo sie ohnehin das ganze Jahr über viel Zeit verbringen.
Hier soll dann an gleich drei Tagen das Eheversprechen gefeiert werden. Einem Kennenlernen-Abend folgt dem Medienbericht zufolge der Hochzeitstag am Samstag mit großer Party und einem abschließenden Brunch am Sonntag.
Überraschend ruhig fiel auch die Reaktion von Ex-Frau Cora Schumacher (49) aus. Trotz der schwierigen Vergangenheit gratulierte sie öffentlich und erklärte, sie wünsche dem Paar "viel Glück und nur das Beste".
Ihre Hochzeit mit Ralf ist nun schon 25 Jahre her. 2001 gab das Model dem früheren Formel-1-Star bei Salzburg das Ja-Wort.
2015 folgte dann die Scheidung, mit heftigem Rosenkrieg inklusive. Angesichts der früheren Diskussionen sorgten Coras Glückwünsche bei vielen für positive Überraschung.
Titelfoto: IMAGO / Bestimage