Zweites Baby im Anmarsch? GNTM-Model teilt private Einblicke

Köln - Influencerin Romina Palm (26) teilt auf Instagram fleißig ihr Leben als Mama der kleinen Hazel. Jetzt hat sie verraten, ob sie und ihr Partner Christian Wolf (30) sich in Zukunft auch ein zweites Kind vorstellen könnten.

Zusammen mit Partner Christian Wolf (30) kann sich Romina Palm (26) irgendwann weiteren Familienzuwachs vorstellen. © Bildmontage: Instagram/rominapalm

Die Antwort darauf fällt eindeutig aus. Zu einer Fragerunde in ihrer Story schreibt Romina ehrlich:

"Ja, ich will unbedingt noch ein weiteres Kind (mindestens)."

Das Ganze aber "nicht jetzt" und "auch nicht in naher Zukunft". Aktuell genießt Romina das Mamasein genau so, wie es gerade ist, und die Zeit mit ihrer Tochter in vollen Zügen.

Auf die Frage, ob sie rückblickend zu jung Mutter geworden sei, reagiert die 26-Jährige ganz entspannt: "Ich bin mit 25 Mama geworden und das finde ich für mich persönlich toll. So habe ich auch noch gut Zeit für alle weiteren Minis."

Allein die Anwesenheit ihrer kleinen Tochter mache die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin unglaublich glücklich.

"Man schaut in diese Augen und fängt an zu lächeln", schwärmt sie.