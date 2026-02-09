Zweites Baby im Anmarsch? GNTM-Model teilt private Einblicke

Influencerin Romina Palm teilt auf Instagram fleißig ihr Leben als Mama. Jetzt hat sie verraten, ob sie sich in Zukunft auch ein zweites Kind vorstellen könnte.

Von Alina Eultgem

Köln - Influencerin Romina Palm (26) teilt auf Instagram fleißig ihr Leben als Mama der kleinen Hazel. Jetzt hat sie verraten, ob sie und ihr Partner Christian Wolf (30) sich in Zukunft auch ein zweites Kind vorstellen könnten.

Zusammen mit Partner Christian Wolf (30) kann sich Romina Palm (26) irgendwann weiteren Familienzuwachs vorstellen.  © Bildmontage: Instagram/rominapalm

Die Antwort darauf fällt eindeutig aus. Zu einer Fragerunde in ihrer Story schreibt Romina ehrlich:
"Ja, ich will unbedingt noch ein weiteres Kind (mindestens)."

Das Ganze aber "nicht jetzt" und "auch nicht in naher Zukunft". Aktuell genießt Romina das Mamasein genau so, wie es gerade ist, und die Zeit mit ihrer Tochter in vollen Zügen.

Auf die Frage, ob sie rückblickend zu jung Mutter geworden sei, reagiert die 26-Jährige ganz entspannt: "Ich bin mit 25 Mama geworden und das finde ich für mich persönlich toll. So habe ich auch noch gut Zeit für alle weiteren Minis."

Allein die Anwesenheit ihrer kleinen Tochter mache die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin unglaublich glücklich.

"Man schaut in diese Augen und fängt an zu lächeln", schwärmt sie.

Romina Palm: Alltag, Zweifel und neue Prioritäten als Mama

Gemeinsam als Familie: Romina und Christian genießen die Zeit mit ihrer Tochter.  © Bildmontage: Instagram/rominapalm

Neben den schönen Seiten am Mamasein gibt es aber auch einige Dinge, die Romina manchmal zu schaffen machen: "Es gibt Tage, da bin ich nur in Mama-Funktion und dann vermisse ich kurz die Version von mir, die spontan war und nur für sich gedacht hat."

Ihr Töchterchen prägt seit der Geburt Rominas ganzen Alltag, sorge aber auch dafür, dass sie selbstloser geworden sei. "Dinge, die mir früher wichtig waren, sind mir heute egal, genauso aber auch andersherum."

Inzwischen ist Hazel acht Monate alt, krabbelt bereits durch die Wohnung und sagt schon "Mama". Auch die ersten Zähnchen lassen sich schon blicken.

Romina genießt diese besonderen Momente sehr, betont aber auch, dass das Mamasein nicht immer leicht ist und es zwischendurch "auch fordernd" sein kann.

Dabei stellt sie klar: "Niemand sollte sich dafür schämen, wenn er sich selbst manchmal hinten anstellt oder wenn er Hilfe braucht, um wieder aufzutanken."

