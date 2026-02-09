Fies oder witzig? Pocher verspottet Dschungel-Favoriten im Netz
Köln - Ganz der Pocher: Kurz vor dem Dschungelcamp-Finale sorgt Comedian Oliver Pocher (47) mit einer spöttischen Parodie für ordentlich Zündstoff im Netz.
Der 46-Jährige schlüpft in seinem Instagram-Video in die Rolle von Gil Ofarim (43), zumindest aus seiner Sicht. Mit langer Perücke, Davidstern-Kette und im typischen Dschungelcamp-Look macht sich Pocher über den Sänger lustig.
Dazu schreibt er süffisant: "Schon jetzt EXKLUSIV das 1. Statement von Gil Opferim nach seinem Abenteuer im Dschungelcamp inklusive Täter-Opfer-Umkehr!".
Im Clip selbst legt Pocher verbal noch eine Schippe darauf. Er stichelt über die angebliche Verschwiegenheitserklärung und macht sich zudem darüber lustig, dass Gil sich zu den Vorwürfen rund um ihn, im Camp eher bedeckt hielt.
In den Kommentaren geht es entsprechend heiß her: Ein Teil der Community feiert das Video, andere finden den Auftritt schlicht beschämend und werfen dem Comedian vor, eine ohnehin sensible Geschichte ins Lächerliche zu ziehen.
Trotz Skandal: Gil ganz vorne im Finale
Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Gil Ofarim steht am Sonntag im Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", gemeinsam mit Samira Yavuz (32) und Hubert Fella (58).
Zuschauerumfragen sehen den Sänger aktuell ganz vorne, wenn es um die Dschungelkrone und den Titel "Dschungelkönig 2026" geht.
Dabei war der Start für Gil alles andere als einfach. Der Davidstern-Skandal hatte im Vorfeld für massive Aufregung gesorgt, einige Zuschauer sprachen sogar von einem Boykott der Sendung.
Doch ausgerechnet das Dschungelcamp brachte die Wende: Ofarim konnte viele neue Fans für sich gewinnen, die fleißig für den 43-Jährigen anrufen.
Dass Oliver Pocher diese Situation nun ausschlachtet, überrascht dagegen kaum. Der Comedian ist bekannt dafür, andere Promis öffentlich zu provozieren und nutzt die Dschungelcamp-Bühne nun einmal mehr für seinen ganz eigenen Seitenhieb.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ Oliver Pocher, RTL