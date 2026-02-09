Fies oder witzig? Pocher verspottet Dschungel-Favoriten im Netz

Köln - Ganz der Pocher: Kurz vor dem Dschungelcamp -Finale sorgt Comedian Oliver Pocher (47) mit einer spöttischen Parodie für ordentlich Zündstoff im Netz.

Comedian Oliver Pocher (47) nutzt seine Instagram-Präsenz für eine spöttische Parodie auf Sänger Gil Ofarim. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ Oliver Pocher

Der 46-Jährige schlüpft in seinem Instagram-Video in die Rolle von Gil Ofarim (43), zumindest aus seiner Sicht. Mit langer Perücke, Davidstern-Kette und im typischen Dschungelcamp-Look macht sich Pocher über den Sänger lustig.

Dazu schreibt er süffisant: "Schon jetzt EXKLUSIV das 1. Statement von Gil Opferim nach seinem Abenteuer im Dschungelcamp inklusive Täter-Opfer-Umkehr!".

Im Clip selbst legt Pocher verbal noch eine Schippe darauf. Er stichelt über die angebliche Verschwiegenheitserklärung und macht sich zudem darüber lustig, dass Gil sich zu den Vorwürfen rund um ihn, im Camp eher bedeckt hielt.

In den Kommentaren geht es entsprechend heiß her: Ein Teil der Community feiert das Video, andere finden den Auftritt schlicht beschämend und werfen dem Comedian vor, eine ohnehin sensible Geschichte ins Lächerliche zu ziehen.