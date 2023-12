Hoffnung auf Spenderniere als Comedy: ProSieben startet "B Positive" von Big-Bang-Theory-Macher

Familienvater Drew Dunbar (Thomas Middleditch, 41, l.) findet in Gina Dabrowski (Annaleigh Ashford, 38) eine potenzielle Nieren-Spenderin. © 2020 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. / Sonja Flemming

Produziert wird die Serie unter anderem und unter Federführung von Chuck Lorre (71), der bereits eine ganze Reihe erfolgreicher Comedy-Formate auf den Markt gebracht hat.

Stellenweise klingen die oberflächlichen Beschreibungen dabei alles andere als nach fröhlicher Unterhaltung.

Beispielsweise das Format, in dem ein von seiner (angehenden Ex-)Frau aus dem Haus geworfener Familienvater bei seinem alkoholkranken Bruder einzieht. Die Serie "Two and a Half Men" wurde jedoch ein weltweiter Comedy-Erfolg.

Auch der oberflächliche Nerd-Dauerbrenner "The Big Bang Theory" und das Spin-off "Young Sheldon" entstanden unter Lorres Einfluss.

In "B Positive" geht es auch um einen geschiedenen Familienvater - Drew Dunbar. Allerdings steht der vor einem gesundheitlichen Problem: Er braucht eine Spenderniere.