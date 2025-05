Star-Köchin Cornelia Poletto krönt Lokalhelden: Wer gewinnt 20.000 Euro?

Neben ihren eigenen Restaurants in Hamburg, Charity-Aktionen und Kochkursen ist Cornelia Poletto (53) regelmäßig im Fernsehen vertreten, wie hier bei der ZDF-Sendung "Küchenschlacht". © ZDF/Gunnar Nicolaus

Die Initiative wurde von dem Online-Druck-Unternehmen "Vistaprint" gemeinsam mit der Spitzenköchin Anfang März ins Leben gerufen, um gastronomischen Betrieben mehr Sichtbarkeit und Unterstützung zu ermöglichen.

Gerade kleinere Betriebe würden besonders unter den aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen leiden, betont Michael Fries, Europachef von "Vistaprint", gegenüber TAG24.

Cornelia Poletto kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Die vergangenen Jahre seien "verdammt hart" gewesen, verriet sie im Gespräch mit TAG24.

"Ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie seit Corona. In unserer Branche passiert einfach nichts mehr von allein. Egal, ob Sterne-Restaurant oder kleines Café – der Aufwand ist riesig", so Poletto offen.

Umso beeindruckter sei die TV-Köchin ("Küchenschlacht") von den zahlreichen Betrieben, die sich beworben haben. "Es ist unglaublich, mit wie viel Herzblut, Kreativität und sozialem Engagement diese arbeiten. Insbesondere deshalb ist uns die Auswahl der Top 5 wirklich nicht leicht gefallen – jede einzelne Bewerbung hätte den Hauptgewinn verdient."