Hollywood dreht jetzt völlig durch: Cruise, Spielberg & Co. zeigen ihre Mega-Pläne

Las Vegas- Was für ein Kino-Feuerwerk! Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Hollywood seine größten Film-Offensiven enthüllt – mit Mega-Stars, Kult-Reihen und überraschenden Wendungen.

Tom Cruise (63) steigt als Maverick zum dritten Mal in seinen Düsenjet. © Foto: picture alliance/dpa/Paramount Pictures

Action-Held Tom Cruise (63) bestätigte "Top Gun 3", die Arbeiten laufen bereits. Wieder geht es um Elite-Piloten und riskante Missionen.

Auch Wahl-Leipzigerin Sandra Hüller (47) mischt weiter ganz oben in Hollywood mit: Die deutsche Oscar-nominierte Schauspielerin gehört zum Ensemble der schwarzen Komödie "Digger", wo erstmals ein Teaser auf der CinemaCon präsentiert wurde. An der Seite von Tom Cruise, der den Ölbaron "Digger Rockwell" und sich als Retter der Menschheit ausgibt, spielt sie in der ungewöhnlichen Mischung aus Satire und Katastrophenfilm.

Pixar setzt auf Nostalgie: Auf der CinemaCon wurde laut Variety erstes Material zu "Toy Story 5" gezeigt. Darin bekommen es Woody und Buzz erneut miteinander zu tun, diesmal geraten die Spielzeuge durch neue Technik unter Druck. Erste Szenen zeigen, wie sich die Welt der Kinder verändert und Spielzeug zunehmend in den Hintergrund rückt. Für Fans bedeutet das ein Wiedersehen mit alten Helden, aber in einer ganz neuen, digitalen Realität.

Star-Regisseur Steven Spielberg (79) wurde mit dem "MPA America 250 Award" geehrt und gab Einblicke sein neustes Sci-Fi-Epos "Disclosure Day". "Es gibt mehr Wahrheit als Fiktion", sagte er laut der Agentur Reuters und deutete eine Geschichte an, die Realität und Geheimnisse verbindet.