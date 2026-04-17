Hollywood dreht jetzt völlig durch: Cruise, Spielberg & Co. zeigen ihre Mega-Pläne
Las Vegas- Was für ein Kino-Feuerwerk! Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Hollywood seine größten Film-Offensiven enthüllt – mit Mega-Stars, Kult-Reihen und überraschenden Wendungen.
Action-Held Tom Cruise (63) bestätigte "Top Gun 3", die Arbeiten laufen bereits. Wieder geht es um Elite-Piloten und riskante Missionen.
Auch Wahl-Leipzigerin Sandra Hüller (47) mischt weiter ganz oben in Hollywood mit: Die deutsche Oscar-nominierte Schauspielerin gehört zum Ensemble der schwarzen Komödie "Digger", wo erstmals ein Teaser auf der CinemaCon präsentiert wurde. An der Seite von Tom Cruise, der den Ölbaron "Digger Rockwell" und sich als Retter der Menschheit ausgibt, spielt sie in der ungewöhnlichen Mischung aus Satire und Katastrophenfilm.
Pixar setzt auf Nostalgie: Auf der CinemaCon wurde laut Variety erstes Material zu "Toy Story 5" gezeigt. Darin bekommen es Woody und Buzz erneut miteinander zu tun, diesmal geraten die Spielzeuge durch neue Technik unter Druck. Erste Szenen zeigen, wie sich die Welt der Kinder verändert und Spielzeug zunehmend in den Hintergrund rückt. Für Fans bedeutet das ein Wiedersehen mit alten Helden, aber in einer ganz neuen, digitalen Realität.
Star-Regisseur Steven Spielberg (79) wurde mit dem "MPA America 250 Award" geehrt und gab Einblicke sein neustes Sci-Fi-Epos "Disclosure Day". "Es gibt mehr Wahrheit als Fiktion", sagte er laut der Agentur Reuters und deutete eine Geschichte an, die Realität und Geheimnisse verbindet.
Hollywood will zu seiner alten Größe zurückkehren
Robert Downey Jr. (61) sorgte für den größten Marvel-Knall des Abends: Auf der CinemaCon trat er gemeinsam mit Chris Evans (44), den Russo-Brüdern und Marvel-Boss Kevin Feige (52) auf die Bühne und präsentierte erstes Material zu "Avengers: Doomsday". Der Clou: Downey kehrt nicht als Iron Man zurück, sondern schlüpft in die Rolle von Superschurke Doctor Doom. Im gezeigten Trailer treffen Avengers, X-Men und Fantastic Four aufeinander, ein gigantisches Crossover.
Christopher Nolan (55) lieferte das vielleicht epischste Projekt des Abends: Mit "Die Odysee" bringt er Homers Jahrhundert-Story auf die Leinwand und zeigte auf der CinemaCon neue Szenen, darunter das legendäre Trojanische Pferd und brutale Überlebensmomente auf See. "Es war ein absoluter Albtraum zu drehen, aber auf die richtige Art", sagt Nolan selbst laut Variety. Der Film, komplett in IMAX gedreht, folgt Odysseus (Matt Damon, 55) auf seinem gefährlichen Weg nach Hause. Für den Regisseur ist klar: Es sei nicht eine Geschichte, es sei DIE Geschichte. Mit Stars wie Zendaya (29), Tom Holland (29) und Anne Hathaway (43) wird das Ganze zum Mega-Epos.
Hollywood setzt jetzt voll auf große Geschichten und bekannte Gesichter.
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