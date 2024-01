Influencerin Lena Jensen wollte ihr Baby zwei Wochen lang nicht tragen

"Ich hatte einen Dammriss dritten Grades, eine sehr schwierige Geburt, habe viel Blut verloren und war super wackelig auf den Beinen und hatte einen sehr instabilen Kreislauf", so die 30-Jährige in einem neuen Video vom heutigen Montag.

Doch statt sich für die nach der Geburt schwer angeschlagene Influencerin zu freuen, hagelte es Hate-Kommentare von anderen Müttern. Mit "Sie soll sich nicht so anstellen" lassen sich diese ganz gut zusammenfassen.

Am Sonntag veröffentlichte die 30-Jährige ein Instagram -Reel von dem "magischen Moment", endlich ihr Neugeborenes auf den Arm nehmen zu können.

Und dieses Risiko wollte sie (verständlicherweise) nicht eingehen. "Jeder hat sein eigenes Tempo und das sollten wir nicht bewerten", betonte Lena Jensen und appellierte: "Jeder darf es so empfinden und fühlen und machen, wie es sich für einen richtig anfühlt! Lasst euch da nichts erzählen, was ihr fühlen dürft und was nicht!"

Unter dem neuen Erklärungs-Reel der Ex-Vize-Miss-Germany häuften sich diesmal zumindest viele verständnisvolle und zusprechende Worte.