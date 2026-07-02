Influencerin macht lebensbedrohliche Krankheit ihrer zweijährigen Tochter öffentlich

Connecticut (USA) - Es ist wohl eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die Eltern machen können: Die weltweite Internet-Bekanntheit Nara Smith (24) teilte ihren Fans vor wenigen Stunden auf Social Media mit, dass bei ihrer zweijährigen Tochter Whimsy Lou Krebs diagnostiziert wurde.

Nara Smith (24) und ihr Ehemann Lucky Blue Smith (28) brachten am 8. April 2024 ihre Tochter Whimsy Lou (2) zur Welt. © Collage: Screenshot/Instagram/@naraaziza

Der schwere Schicksalsschlag traf die Familie bereits vergangenes Jahr, berichtete die vierfache Mutter in einem jüngst veröffentlichten Instagram-Beitrag. "Es gibt keinen einfachen Weg, darüber zu sprechen", beichtete sie ihren fast fünf Millionen Followern.

Ende 2025 entdeckte die 24-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith (28) eine beängstigende Veränderung an ihrem Sprössling. "Als wir etwas Verdächtiges an ihr bemerkten, brachten wir sie in die Notaufnahme, aber die Ärzte wussten auch nicht so recht, was sie davon halten sollten."

Schließlich entschieden sie, einen Kinderarzt aufzusuchen - ein Horror-Besuch, wie sich kurze Zeit später herausstellte. Kurz nachdem der Mediziner das kleine Mädchen untersucht hatte, sei er laut Nara "ganz still und ruhig" geworden. Ihr erster Gedanke: "Meine Tochter hat Krebs."

Nach dem einprägsamen Arzttermin musste sich die Zweijährige mehreren Ultraschalluntersuchungen und Röntgenaufnahmen unterziehen. Danach stand die Diagnose des Kindes fest.

"Sie sagten uns, der Krebs habe gestreut, und sie müsse sofort mit der Chemotherapie beginnen. Währenddessen habe ich mich in unzähligen Foren und sozialen Medien ausgetauscht und auch mit anderen Eltern und Angehörigen im Krankenhaus gesprochen", berichtete Nara weiter.