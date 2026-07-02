Influencerin macht lebensbedrohliche Krankheit ihrer zweijährigen Tochter öffentlich
Connecticut (USA) - Es ist wohl eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die Eltern machen können: Die weltweite Internet-Bekanntheit Nara Smith (24) teilte ihren Fans vor wenigen Stunden auf Social Media mit, dass bei ihrer zweijährigen Tochter Whimsy Lou Krebs diagnostiziert wurde.
Der schwere Schicksalsschlag traf die Familie bereits vergangenes Jahr, berichtete die vierfache Mutter in einem jüngst veröffentlichten Instagram-Beitrag. "Es gibt keinen einfachen Weg, darüber zu sprechen", beichtete sie ihren fast fünf Millionen Followern.
Ende 2025 entdeckte die 24-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith (28) eine beängstigende Veränderung an ihrem Sprössling. "Als wir etwas Verdächtiges an ihr bemerkten, brachten wir sie in die Notaufnahme, aber die Ärzte wussten auch nicht so recht, was sie davon halten sollten."
Schließlich entschieden sie, einen Kinderarzt aufzusuchen - ein Horror-Besuch, wie sich kurze Zeit später herausstellte. Kurz nachdem der Mediziner das kleine Mädchen untersucht hatte, sei er laut Nara "ganz still und ruhig" geworden. Ihr erster Gedanke: "Meine Tochter hat Krebs."
Nach dem einprägsamen Arzttermin musste sich die Zweijährige mehreren Ultraschalluntersuchungen und Röntgenaufnahmen unterziehen. Danach stand die Diagnose des Kindes fest.
"Sie sagten uns, der Krebs habe gestreut, und sie müsse sofort mit der Chemotherapie beginnen. Währenddessen habe ich mich in unzähligen Foren und sozialen Medien ausgetauscht und auch mit anderen Eltern und Angehörigen im Krankenhaus gesprochen", berichtete Nara weiter.
Vierfache Mutter gibt nicht auf: "Was ich tun kann, ist, mein Bestes zu geben"
Mit dem schweren Schicksalsschlag umzugehen, sei der Familie "wirklich schwer" gefallen. Im Zuge dessen habe sie sich immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. "Viele von euch haben wahrscheinlich bemerkt, dass ich in letzter Zeit weniger gepostet habe, und das ist der Grund dafür."
Neben den kräftezehrenden Krankenhausaufenthalten ihrer Tochter kümmerte sich die 24-Jährige zusätzlich um ihre drei Kinder. "All das zu erfahren und damit umzugehen, während ich noch im Wochenbett war, [...], war eine echte Herausforderung."
Dennoch versuche die Internet-Bekanntheit während der schweren Zeit, einen kühlen Kopf zu bewahren. Manche Tage seien schwerer zu ertragen als andere - doch sie gebe niemals auf. "Was ich tun kann, ist, mein Bestes zu geben", betonte Nara deutlich.
Fast 14 Millionen Menschen erreichte die emotionale Videoaufnahme. Unzählige Nutzer drückten ihr Mitgefühl aus und wünschten der Familie vor allem Durchhaltevermögen.
"Ich sende deiner Familie ganz viel Liebe und Kraft", kommentierte die US-amerikanische Influencerin Haley Kalil (33) alias haleyybaylee.
Titelfoto: Collage: Screenshot/Instagram/@naraaziza