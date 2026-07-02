Wittler, Hummels, Drews und Co.: Diese 18 Promis machen bei "die Verräter" mit
Köln - Jetzt ist es offiziell: RTL hat den prominenten Cast der vierten Staffel von "Die Verräter – Vertraue niemandem!" gelüftet. Dabei sorgt vor allem ein Gesicht für Staunen bei den Fans.
Mit Tine Wittler (53) feiert die frühere "Einsatz in vier Wänden"-Moderatorin ein TV-Comeback. Die Dekoqueen war seit Jahren nicht mehr im Fernsehen zu sehen und zählt damit zu den größten Überraschungen des neuen Casts.
Doch damit nicht genug: Neben Wittler zieht ab dem 17. August eine ganze Reihe weiterer prominenter Namen in das Schloss von Gastgeberin Sonja Zietlow (58) ein.
Mit dabei sind unter anderem Cathy Hummels (37), Ex-Kicker Max Kruse (38) sowie Schauspieler Hardy Krüger (57).
Auch Show-Gesichter wie Ralph Morgenstern (68), Marijke Amado (72) und Alexa Maria Surholt (58) sorgen für Star-Power in der Runde. Sportlich wird es durch Ex-FIFA-Schiedsrichter Urs Meier (67) und Turn-Olympiamedaillengewinner Marcel Nguyen (38).
Ebenfalls Teil des Casts: Schauspielerin Ania Niedieck (41), Joelina Drews (30) und das Zwillingsduo Julia und Nina Meise (38).
"Die Verräter": So funktioniert das TV-Spiel
"Die Verräter" ist ein Format, bei dem die Promis gemeinsam Aufgaben lösen müssen, um bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Dabei gibt es zwei Gruppen: die Verräter und die Loyalen.
Wer unter den Verrätern ist, wurde vorab heimlich bestimmt. Sie müssen im Stillen Versuchen die Loyalen nach und nach aus dem Spiel zu werfen, während die gegnerische Gruppe herausfinden muss, wer lügt.
Niemand weiß, wem man trauen kann - genau das macht den Reiz der Show aus. Denn nur wer gut täuscht, kommt weiter.
In der vierten Staffel geht es vor allem um eine Frage: Schaffen es diesmal die Loyalen zu gewinnen? Denn bisher gingen immer die Verräter als Sieger hervor.
Los geht es am 17. August bei RTL. Auf RTL+ startet das Krimi-Spiel bereits am 3. August. Die ersten drei Staffeln sind ab 15. Juli außerdem auch bei Sky und WOW verfügbar.
Titelfoto: RTL