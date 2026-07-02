02.07.2026 15:41 Wittler, Hummels, Drews und Co.: Diese 18 Promis machen bei "die Verräter" mit

RTL hat den Cast von "Die Verräter" Staffel 4 enthüllt. Besonders eine Rückkehr sorgt bei Fans für großes Staunen.

Von Alina Eultgem

Köln - Jetzt ist es offiziell: RTL hat den prominenten Cast der vierten Staffel von "Die Verräter – Vertraue niemandem!" gelüftet. Dabei sorgt vor allem ein Gesicht für Staunen bei den Fans.

Moderatorin Sonja Zietlow (58) und die Teilnehmer der neuen Staffel. © RTL Mit Tine Wittler (53) feiert die frühere "Einsatz in vier Wänden"-Moderatorin ein TV-Comeback. Die Dekoqueen war seit Jahren nicht mehr im Fernsehen zu sehen und zählt damit zu den größten Überraschungen des neuen Casts. Doch damit nicht genug: Neben Wittler zieht ab dem 17. August eine ganze Reihe weiterer prominenter Namen in das Schloss von Gastgeberin Sonja Zietlow (58) ein. Mit dabei sind unter anderem Cathy Hummels (37), Ex-Kicker Max Kruse (38) sowie Schauspieler Hardy Krüger (57). Unterhaltung Liebesglück nach schweren Zeiten: Eric Stehfest zeigt neue Liebe Auch Show-Gesichter wie Ralph Morgenstern (68), Marijke Amado (72) und Alexa Maria Surholt (58) sorgen für Star-Power in der Runde. Sportlich wird es durch Ex-FIFA-Schiedsrichter Urs Meier (67) und Turn-Olympiamedaillengewinner Marcel Nguyen (38). Ebenfalls Teil des Casts: Schauspielerin Ania Niedieck (41), Joelina Drews (30) und das Zwillingsduo Julia und Nina Meise (38).

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