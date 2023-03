Ist Naddel doch nicht verschwunden? Was steckt hinter ihrem Rückzug?

Hamburg – Am gestrigen Donnerstag veröffentlichte ein Freund von Nadja Abd el Farrag (58) einen verzweifelten Hilferuf auf Instagram. Seine "gute Freundin" sei seit mehr als vier Monaten verschwunden. Kurz darauf meldete sich jedoch eine Augenzeugin, die Naddel Ende Februar in Hamburg-Winterhude gesehen haben will.