Video zeigt Hollywood-Star in Berlin: Jared Leto klettert ungesichert an Hotel-Fassade hoch

Berlin - Was war denn da los? Bei seinem Besuch in Berlin wurde US-Star Jared Leto (51) beim Klettern an einer Hotel-Fassade beobachtet.

Schauspieler und Musiker Jared Leto (51) ist für extravagante Aktionen bekannt. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Aktuell weilt der "Thirty Seconds to Mars"-Sänger in der Hauptstadt, doch anstatt auf Sightseeing-Tour zu gehen, sorgte Jared Leto mit einer waghalsigen Aktion für Aufsehen.

In einem Clip, der in den sozialen Netzwerken massenhaft geteilt wird, klettert der 51-Jährige mehrere Meter an der Fassade des "Hotel De Rome" hoch - mitten in Berlin und völlig ohne Sicherung!

Glücklicherweise währt der Kletter-Ausflug des US-Stars aber nur kurz und Leto erreicht unbeschadet wieder den Boden. Mit seiner Aktion zog der Schauspieler auch einige Schaulustige an, die ihren Augen kaum getraut haben dürften.

Was genau den exzentrischen Musiker in diese luftigen Höhen trieb, ist nicht bekannt. Doch der Flirt mit der Gefahr scheint bei Leto einfach dazuzugehören - immerhin veröffentlichte der Sänger mit seiner Band "Thirty Seconds to Mars" schon Songs mit sprechenden Titeln wie "Closer to the Edge" oder "The Kill".

Möglicherweise wollte sich der Kino-Star, der in Filmen wie "Requiem for a Dream" (2000), "Dallas Buyers Club" (2013) und - klar - "Suicide Squad" (2016) mitgewirkt hat, auch für eine Rolle in einem künftigen Superhelden-Blockbuster in Position bringen. Oder für den neuen "Spiderman", wie ein Fan auf Twitter witzelte.