Jasmin Tawil von Ex-Manager angezeigt: Staatsanwaltschaft ermittelt!

Berlin/Flensburg - Es will einfach nicht bergauf gehen bei Jasmin Tawil (41): Wie jetzt bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Flensburg offenbar Ermittlungen gegen den früheren "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star aufgenommen.

In der Folge schien die Karriere von Jasmin Tawil einen Aufschwung zu erleben: Die frühere "Promi Big Brother"-Kandidatin ergatterte einen Werbe-Deal bei einem großen Toilettenpapier-Hersteller, wollte als Sängerin durchstarten und auf Tour gehen .

Grillenberger: "Frau Tawil hat wiederholt vertragliche Absprachen ignoriert, was zu Spannungen und Unstimmigkeiten führte. Zusätzlich verschärfte sich die Situation durch ihr aggressives Verhalten gegenüber unserem Personal."

Konkret soll Jasmin Tawil zahlreiche Dienstleistungen des Managements in Anspruch genommen haben, ohne jedoch die vertraglich vereinbarten Gegenleistungen zu erbringen.

Grillenberger erklärte gegenüber RTL : "Der Hauptgrund für diese rechtlichen Schritte sind ausstehende Zahlungen in Höhe von insgesamt 1862,93 Euro." Der Tatvorwurf: Betrug!

Nach ihrer Einweisung in die Psychiatrie war Jasmin Tawil für längere Zeit von ihrem Sohn Ocean (4) getrennt. © Screenshot/Instagram/jasmintawil

Doch die Geschäftsbeziehung sollte nicht von Dauer sein. Zu Anfang habe er versucht, die geschäftlichen Differenzen persönlich zu klären, so Grillenberger.

Das sei jedoch nicht möglich gewesen.

"Leider erwies sich diese Bemühung als äußerst schwierig, da Frau Tawil für uns nicht erreichbar war und scheinbar kein Interesse daran zeigte, in gutem Glauben zu verhandeln", sagte der Manager im "RTL"-Interview.

Der neue Ärger mit der Justiz dürfte Jasmin Tawil nach dem aufreibenden vergangenen Jahr nicht gerade gelegen kommen.

Im März war die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (45) wegen diverser Delikte in Costa Rica verhaftet worden, landete sogar in der Psychiatrie.

Söhnchen Ocean (4) wurde Tawil weggenommen, kam erst in ein Kinderheim, bevor die Mutter ihn Wochen später zurück in Deutschland wieder in die Arme schließen konnte. Die Schauspielerin ging später hart mit sich ins Gericht, gelobte Besserung. Nun folgt ein erneuter Rückschlag.

Zu den Vorwürfen ihres früheren Managers hat sich Jasmin Tawil bislang noch nicht öffentlich geäußert.