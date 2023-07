Karriere-Comeback für Jasmin Tawil? Das sind ihre Pläne

Berlin/Husum - Endlich Licht am Ende des Tunnels? Nach den schwierigen vergangenen Jahren will Jasmin Tawil (40) zurück in Deutschland wieder richtig durchstarten.

Ihren Sohn Ocean (4) durfte Jasmin Tawil vor Kurzem endlich wieder in die Arme schließen. (Archivbild) © Instagram/jasmintawil, dpa/Britta Pedersen (Bildmontage)

Der Ex-GZSZ-Star will die Vergangenheit endgültig hinter sich lassen und ein neues Kapitel im Leben aufschlagen. Und es sieht gut aus: Seit Kurzem hat Jasmin Tawil eine Wohnung in Husum gefunden und ist auch mit Söhnchen Ocean (4) wieder vereint.

Nun soll es auch in Sachen Karriere wieder bergauf gehen. Und wer hätte das gedacht? Jasmin Tawil plant ein Musik-Comeback!

Wie die 40-Jährige in einem "RTL"-Interview verriet, schreibt sie aktuell an einem Song für ihren Sohn. "Sonnenschein" soll das Stück heißen, das Jasmin Tawil in zwei Wochen mit dem Produzenten Alexander Frömelt aufnehmen will.

"Mein Sohn Ocean ist ja mein Sonnenschein, deswegen widme ich diesen Song komplett ihm", sagte die Ex-Frau von Adel Tawil (44) in dem Interview.

Aber auch die schwierigen Erfahrungen der Vergangenheit will Jasmin Tawil darin verarbeiten: "Der Song wird eine große Motivation, aber auch eine Zusammenfassung meiner Erlebnisse in den letzten Wochen. Die Message ist, dass man im Leben niemals aufgeben darf – egal, wie tief es runtergeht. Denn nach Regen kommt immer Sonnenschein."