Jenefer Riili platzt nach Auto-Crash der Kragen: "Und das nächste Mal überfahren Sie dann mich?!"

"Leute, ihr werdet niemals glauben, was mir gerade einfach passiert ist ... Es ist schon wieder so crazy, das glaubt man gar nicht", beginnt Riili ihre Erzählung in ihrer Story auf Instagram . Die Blondine meldet sich bei ihren 592.000 Followern vom Beifahrersitz aus dem fahrenden Auto heraus.

Neben ihrer Karriere absolviert Jenefer Riili aktuell auch ein Studium der Wirtschaftspsychologie. © Screenshot/Instagram/jenefer_riili (Bildmontage)

Am Ende habe die Frau darauf bestanden, dass nichts zu sehen sei, und sei davongefahren. "Weil ich wieder so der heilige Samariter war, hab ich gesagt: 'Komm, passt, einfach gut sein'", erzählt die Ex-Freundin von Matze Höhn (27) weiter.

Im Nachhinein ärgert sich Jenefer aber dann doch darüber, "wie ich so dumm sein kann, so was durchgehen zu lassen". Auf Instagram redet sich die TV-Schönheit deshalb den Frust von der Seele: "Mir fehlen einfach die Worte. Anstatt zu sagen: 'Es tut mir leid' fängt sie echt an, mit mir zu diskutieren, dass sie nicht vorbeigekommen ist."

Die Polizei hat Jenefer, wie sie weiter erklärt, nur deshalb nicht gerufen, weil bei der Studentin bald wichtige Prüfungen anstehen. "Ich hab einfach nicht die Energie, mich mit irgendwelchen Leuten zu stressen. Eine Entschuldigung hätte ja gereicht."

Riili studiert an der Hochschule Fresenius in Berlin Wirtschaftspsychologie. Vor ihrer Karriere bei "Berlin Tag und Nacht" hat die 31-Jährige darüber hinaus eine Ausbildung zur Automobilkauffrau absolviert.