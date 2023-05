Johnny Depp: Hollywood-Star geht mit seiner Band auf Deutschlandtour

Johnny Depp (59, l.) und Alice Cooper (75) sind Teil der von Cooper bereits 2015 gegründeten Supergroup "Hollywood Vampires". © Andreas Arnold/dpa

Dass der "Fluch der Karibik"-Darsteller seit vielen Jahren auch musikalisch aktiv ist, dürfte treuen Fans nicht neu sein. Bereits auf "Be Here Now" (1997), dem dritten Album der britischen Superstars Oasis, ist der Schauspieler auf dem Song "Fade In-Out" an der Slide-Gitarre zu hören.

2022 veröffentlichte er gar ein gemeinsames Werk mit dem britischen Gitarristen und mehrfachen Grammy-Preisträger Jeff Beck (†78). Das Kollaborationsalbum "18" konnte Platz 13 in den Deutschen Charts erreichen. Beck verstarb im Januar dieses Jahres.

Sechsmal tritt Depp mit den Hollywood Vampires im Rahmen ihrer Europatour in Deutschland auf. Die anderen Bandmitglieder sind dabei nicht minder prominent.