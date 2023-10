Kabarettist Alfons mit gleich drei Programmen auf Tour, doch: "Als Kind wollte ich Bauer werden!"

Mit gleich drei Programmen ist Kabarettist Alfons aktuell auf Tour durch ganz Deutschland. Warum ihm das gerade recht ist, erzählt der 56-Jährige im Interview.

Von Madita Eggers

Hamburg – Mit gleich drei Programmen ist Emmanuel Peterfalvi (56) alias Kabarettist Alfons aktuell auf Tour durch ganz Deutschland. Warum ihm das gerade recht ist, erzählt der gebürtige Franzose im Interview mit TAG24.



Alfons (56) Geschichten, seine Umfragen mit dem Puschelmikrofon und natürlich sein Humor erfreuen sich beim Publikum seit mehr als 20 Jahren großer Beliebtheit. © Guido Werner TAG24: Neben "Jetzt noch deutscherer" und "Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?" spielst du auch noch das Programm "Le best of". Planst du bereits deinen Abschied von der Bühne? Alfons: Nein, nein! "Le best of" ist daraus entstanden, dass viele mir gesagt haben: "Wir lieben deine Filme, Umfragen und Reportagen, schade, dass du das in deinen Programmen nicht mehr zeigst". Und dann dachte ich, okay, es gibt immer noch Leute, die meine Filme auf der Bühne sehen wollen. Warum nicht ein extra Programm daraus machen? Das war ein Grund für das Best-of und ein anderer ist: Es gibt tatsächlich Geschichten und Texte, die ich eigentlich gar nicht mehr oder auch noch nie erzählt habe, ich aber liebe und die packe ich auch ins "Le best of". Unterhaltung Musical-Star über Herausforderung "Hercules" zu spielen: "Ich muss sofort ins Gym!" TAG24: Ist es nicht anstrengend, mit gleich drei Programmen gleichzeitig zu touren? Oder tut es dir ganz gut, nicht immer das Gleiche zu spielen? Alfons: Ja, das tut es. Gerade wenn ich "Jetzt noch deutscherer" drei bis viermal auswärts spiele, habe ich das Gefühl, jetzt wäre es auch mal gut, was anderes zu spielen. Es ist bei meinen Geschichten wichtig, dass ich diese wirklich lebe, und sobald es ein Automatismus wird, geht das einfach nicht mehr. Es darf einfach nicht so werden, dass es nur mein Job ist. Ich muss Lust haben, die Geschichten zu erzählen. Dafür müssen natürlich ein paar Bedingungen erfüllt werden. TAG24: Kannst du da Beispiele nennen? Alfons: Dadurch, dass ich so viel auftrete, habe ich gelernt, mir Inseln zu schaffen - dass nicht das Gefühl der Erschöpfung oder Unlust auftritt. Das sind kleine Dinge, wie wandern gehen oder tauchen. Ich kenne da ein paar Strecken in Frankreich, wo ich sechs Tage alleine wandern kann und keinen einzigen Menschen sehe. Also so richtig mit Zelt, Proviant und ohne Handynetz in den Alpen, das ist nicht ohne, aber ich brauche das, um mich zu regenerieren.

"Ich habe meine Mutter so lange genervt, bis ich mit neun Jahren auf einen Bauernhof durfte"

Der Kabarettist Emmanuel Peterfalvi (56, l.) bekam 2017 vom damaligen Hamburger Bürgermeister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) feierlich die deutsche Staatsbürgerschaft verliehen. Den emotional sehr aufgeladen Weg zu der Entscheidung, wirklich Deutscher zu werden, erzählt Alfons in seinem Programm "Jetzt noch deutscherer". © Christian Charisius/dpa TAG24: Klingt danach, als wärst du sehr naturverbunden. Alfons: Ja, sehr. Als Pariser ein bisschen merkwürdig (lacht), aber schon als Kind wollte ich Bauer werden und habe meine Mutter so lange genervt, bis ich mit neun Jahren auf einen Bauernhof durfte. Das war damals das Größte überhaupt. Und seitdem vergeht kein einziger Sommer, den ich nicht auf genau diesem Bauernhof verbringe. Früher ganze zwei Monate, um die Lavendelernte mitzumachen, heute immer nur ein paar Tage, aber ich bin jedes Jahr da. TAG24: Anfang November stehst du unter anderem wieder mit deinem sehr beliebten Programm "Jetzt noch deutscherer" auf der Bühne, in dem du auch viel über deine Großmutter erzählst und wie sehr sie dich geprägt hat. Fragst du dich manchmal, was sie zu deinem Programm gesagt hätte? Unterhaltung Tessa Bergmeier veröffentlicht Blutwerte: "Eure dummen Kommentare könnt ihr euch sparen!" Alfons: So direkt tatsächlich nicht. Ich habe oft darüber nachgedacht, was sie gesagt hätte, wenn sie gewusst hätte, dass ich die Möglichkeit habe, Deutscher zu werden. Aber über das Programm nicht. Meine Mutter hat es aber gesehen und meinte, ihre Mutter – also meine Großmutter – wäre stolz gewesen. Letztendlich glaube ich das auch.

