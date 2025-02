Kannste Kanzler? Schüler nehmen Scholz und Merz ins TV-Kreuzverhör

"In deiner Regierung gab es ja sehr viel Streit. In meiner Schule gibt es einen Streitschlichter. Warum haben Sie als Chef den Streit nicht lösen können?" Wie Bundeskanzler Scholz darauf wohl reagiert – und es vor allem in leicht verständlicher Sprache transportieren mag?

Wenn er ins Kanzleramt will, muss er zuerst an diesen Kindern vorbei: Herausforderer Friedrich Merz (69, CDU) stellt sich den Schülerfragen. © JOYN/Richard Hübner

Man blickt auch genauer in die Wahlprogramme der Parteien. "Auch die großen politischen Themen sparen die Kinder nicht aus. So fragt Lasse (10 Jahre) den SPD-Kanzlerkandidaten Scholz, ob er die Wehrpflicht wieder einführen will", teilt der Sender am Donnerstag mit.

"Und Cosma (13) und Finn (7) möchten vom CDU-Kanzlerkandidaten Merz wissen, was er tun wird, damit die beiden ihre Familien in der Ukraine wieder besuchen können. Außerdem auf dem Stundenplan: die Themen Klimaschutz, drohende Arbeitslosigkeit und Migration."

Dabei ist die wohl größte Herausforderung, kindgerecht und verständlich Antworten zu finden. Dort könnte Merz tatsächlich einen leichten Vorteil haben. Eine jüngste wissenschaftliche Auswertung, die alle Wahlprogramme auf die Verständlichkeit der Formulierungen bewertet hat, gab der CDU/CSU die beste Note.

Vielleicht ist der Herausforderer dabei also schon gut auf einfache Sprache justiert. Ob dem so ist oder ob der amtierende Kanzler Scholz doch besser vor den Kindern zwischen sieben und 14 Jahren abliefert, zeigt sich am Mittwoch, 12. Februar.

Ab 20.15 Uhr kann man "Kannste (nochmal) Kanzler??" in SAT.1 und auf Joyn sehen und herausfinden, wem die Kinder das bessere Zeugnis ausstellen.