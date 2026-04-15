"Katastrophe!": Mit dieser Angst schockt David sein Date sofort
Köln - Mit so einem Geständnis hat Selina (24) bei "First Dates" wohl nicht gerechnet. Kaum berichtet sie von ihrer Thailand-Reise, offenbart David (28) seine kuriose Phobie.
Selina schwärmt ihrem Date begeistert von ihrer Asienreise vor und davon, dort unbedingt noch einen Tauchschein machen zu wollen. Für David ist das allerdings zu viel.
"Katastrophe! Ich gehe nicht ins Meer, vergiss es", stellt der 28-Jährige klar und meint damit seine Thalassophobie. David hat nämlich extreme Angst vor tiefen Gewässern.
Der selbstständige Vertriebler fürchtet das Unbekannte darin. Für Selina, die die Unterwasserwelt liebt, kaum vorstellbar.
Sie hakt überrascht nach und kann sich ein Stirnrunzeln nicht verkneifen. Doch auch der Gedanke an eine gemütliche Luftmatratze lockt David nicht aus der Reserve.
Selina muss feststellen, dass sie mit ihm an ihrer Seite wohl alleine tauchen gehen müsste. "Vielleicht kriegt man ihn ja noch überredet, man weiß es nicht", sagt sie optimistisch.
"Das sagen alle": David zeigt klare Kante beim Thema Rauchen
Auch beim Thema Rauchen geraten die beiden kurz aneinander. Selina gibt offen zu, dass sie raucht, ist aber überzeugt, jederzeit aufhören zu können.
Für David ein rotes Tuch: "Das sagen alle, die rauchen", entgegnet er trocken und macht klar, dass er eigentlich lieber eine Nichtraucherin daten würde.
Trotzdem kippt die Stimmung nicht. Im Gegenteil: Die beiden lachen viel, sind ehrlich zueinander und scheinen sich gerade wegen ihrer direkten Art gut zu verstehen. "Der nimmt definitiv kein Blatt vorm Mund. Aber das ist cool – das mag ich", so Selina.
Und tatsächlich: Trotz kleiner Differenzen funkt es genug für eine zweite Chance. Am Ende entscheiden sich beide für ein weiteres Treffen.
Die neue Folge "First Dates – ein Tisch für zwei" läuft am Mittwoch um 18 Uhr bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+