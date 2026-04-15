"Katastrophe!": Mit dieser Angst schockt David sein Date sofort

Köln - Mit so einem Geständnis hat Selina (24) bei " First Dates " wohl nicht gerechnet. Kaum berichtet sie von ihrer Thailand-Reise, offenbart David (28) seine kuriose Phobie.

Bei Davids Angst vor tiefem Wasser kann Selina (24) nur ungläubig die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. © Screenshot RTL+

Selina schwärmt ihrem Date begeistert von ihrer Asienreise vor und davon, dort unbedingt noch einen Tauchschein machen zu wollen. Für David ist das allerdings zu viel.

"Katastrophe! Ich gehe nicht ins Meer, vergiss es", stellt der 28-Jährige klar und meint damit seine Thalassophobie. David hat nämlich extreme Angst vor tiefen Gewässern.

Der selbstständige Vertriebler fürchtet das Unbekannte darin. Für Selina, die die Unterwasserwelt liebt, kaum vorstellbar.

Sie hakt überrascht nach und kann sich ein Stirnrunzeln nicht verkneifen. Doch auch der Gedanke an eine gemütliche Luftmatratze lockt David nicht aus der Reserve.

Selina muss feststellen, dass sie mit ihm an ihrer Seite wohl alleine tauchen gehen müsste. "Vielleicht kriegt man ihn ja noch überredet, man weiß es nicht", sagt sie optimistisch.