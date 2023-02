Katastrophen-Start für "Volles Haus!": Premieren-Show schießt die SAT.1-Quoten in den Keller

Es soll das neue, moderne TV-Format für einen unterhaltsamen Fernseh-Nachmittag werden. Doch die Debüt-Show von "Volles Haus!" war alles andere als ein Hit.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - Es war nicht ganz so "Volles Haus!", wie man sich vermutlich erhofft hatte. Die neue Live-Sendung in SAT.1 erreichte mit ihrer Debüt-Sendung am Montag Kellerquoten.

Holen frische Ideen aus dem Keller: Jasmin Wagner (42) und Jochen Schropp (44) hatten einen holprigen Show-Start. © Sat.1 / Willi Weber Das geht aus einer Analyse der Zuschauerzahlen durch die Medien-Nachrichtenplattform "dwdl.de" hervor. Das neue Format mit Ex-"Blümchen"-Sängerin Jasmin Wagner (42) und ihrem Kollegen, Moderator Jochen Schropp (44), soll laut dem Bericht die Quoten des Senders mehr als halbiert haben. In der Zielgruppe ab drei Jahren sollen im Schnitt ab 16 Uhr 340.000 Millionen Zuschauer eingeschaltet haben. Der Vergleich zu den Vorwochen scheint hier noch passabel, denn da lag "Britt - der Talk" auf einem vergleichbaren Level. Unterhaltung Er lebte viele Jahre auf der Straße: Madonnas Bruder Anthony Ciccone ist gestorben Der kleine, aber feine Unterschied: "Volles Haus!" läuft bis 19 Uhr - und nicht nur bis 17 Uhr. Wie viele Zuschauer zu welchem Zeitpunkt eingeschaltet hatten, sei mit den vorliegenden Daten nicht festzustellen. Wenn man einen Indikator ausmachen möchte, dann könnte man vielleicht das SAT.1-Regionalfenster unter die Lupe nehmen - da werden die Quoten separat ausgewiesen. In dem Zeitraum von 17.30 Uhr bis 18 Uhr waren am Montag 470.000 Menschen auf dem Sender. In den Wochen zuvor, als "Lenßen übernimmt" lief, wurde stellenweise die Millionenmarke geknackt.

In der Haupt-Zielgruppe schauten nur 80.000 Leute zu