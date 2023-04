12 Jahre getrennt: Das sagt Scarlett Johansson rückblickend über Ehe-Aus mit Ryan Reynolds

Scarlett Johansson gab in einem Podcast Details zum Ehe-Aus mit Ryan Reynolds bekannt. © Ian Went/PA Wire/dpa

Doch wann genau waren die beiden überhaupt ein Pärchen?

Ab 2007 begann es zwischen Ryan und Scarlett zu knistern. Schon 2008 wurde die Verlobung bekannt. Noch im selben Jahr läuteten auf Vancouver Island (Kanada) die Hochzeitsglocken.

Einblicke in ihr Ehe-Leben gewährten die beiden der Öffentlichkeit kaum. Viel Raum für Intimität gab es zwischen den beiden aber scheinbar kaum.

"Wir haben kaum Zeit für Dates. Wir arbeiten, dann gehen wir nach Hause und bevor ich ins Bett hüpfe, starre ich für ein paar Stunden an die Wand", erzählte Scarlett 2009 in einem Interview für das US-Magazin TimeOut, aus dem InTouch zitiert.

Seit ihrer Trennung 2011 hatten sowohl Ryan als auch Scarlett aber nichts über ihre gescheiterte Ehe preisgegeben.

Doch nun, 12 Jahre nach ihrer Trennung, plauderte die Schauspielerin von "Black Widow" am 18. April über die Zeit mit ihrem Ex in Gwyneth Paltrows Podcast "Goop".

Denn als Scarlett erwähnte, dass sie drei Mal verheiratet war, antwortete Gwyneth: "Oh, stimmt, denn ich hatte vergessen, dass du mit Ryan Reynolds verheiratet warst!"