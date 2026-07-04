Akte-X-Star Duchovny in München geehrt: Partywochenende zum Filmfest-Ende

München - Mit Preisverleihungen und einem Stargast geht am Wochenende das Filmfest München zu Ende.

David Duchovny (65) wird beim Filmfest München mit dem CineMerit Award geehrt. © Jordan Strauss/AP/dpa

"Akte X"-Star David Duchovny (65) alias Fox Mulder erhält am Samstagabend den Ehrenpreis des Festivals, den CineMerit Award.

Bei der Gelegenheit feiert die Tragikomödie "See You When I See You" Premiere, in der der 65-Jährige zu sehen ist. Im Club Ampere steigt zudem ab 20.30 Uhr eine Abschlussparty.

Bereits am Nachmittag werden am Samstag weitere Preise vergeben, darunter für den besten internationalen Film, für den besten internationalen Debütfilm und für experimentelles Kino. Auch der Publikumspreis wird ermittelt.

Zu sehen sind die Preisträgerfilme am Sonntag in verschiedenen Kinos und zu verschiedenen Zeiten.

Insgesamt waren auf dem Filmfest seit dem 26. Juni rund 130 Filme aus 56 Ländern zu sehen, von Komödie über Drama und Romanze bis hin zu Dokumentarfilmen und politischem Kino.