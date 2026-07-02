Skandal-Film des Jahres in Deutschland verboten? Das steckt wirklich dahinter

Los Angeles/Berlin - Wenn Uwe Boll (61), Armie Hammer (39) und Elon Musk (55) bei einem Film allesamt ihre Finger im Spiel haben, dann scheint ein Skandal vorprogrammiert. Als sich Stimmen laut machten, der Action-Thriller "Citizen Vigilante" wäre aufgrund seiner politischen Gesinnung in Deutschland verboten, war der Aufschrei perfekt. Der Wahrheit entspricht das allerdings nicht.

Das Plakat zum Skandal-Film "Citizen Vigilante" © Quiver Distribution

Uwe Boll wird in den USA wegen seiner zahlreichen, oftmals rassistischen Trash-Filme gerne als "schlechtester Regisseur der Welt" betitelt. Für seinen neusten Streifen tat sich der Deutsche ausgerechnet mit Armie Hammer zusammen.

Die Karriere des Schauspielers schien nach Vergewaltigungsvorwürfen vorüber. Hammer bestritt diese stets vehement. Schlussendlich wurden die Ermittlungen aufgrund mangelnder Beweise eingestellt. Was dennoch in Erinnerung blieb waren Textnachrichten, in denen er "Ich bin zu 100 Prozent Kannibale. Ich will dich essen. Scheiße. Das ist so gruselig zuzugeben", zu einer Ex geschrieben haben soll.

Sein Comeback-Film erhielt von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft kürzlich kein FSK-Kennzeichen und damit hierzulande keine Altersfreigabe. Der Film sei in Deutschland verboten, hieß es schnell in Schwurbel-Kreisen.

In "Citizen Vigilante" spielt Hammer den Selbstjustiz-Killer Sanders, der äußerst brutale Rache an kriminellen Migranten nimmt. Im Film erklärt sein Charakter, dass die Öffentlichkeit eine Übernahme durch die "Woke Linke" und islamistische Extremisten nicht akzeptieren werde.

Boll und Trump-Kumpel Musk taten nach der FSK-Entscheidung so, als sei der Thriller in Deutschland de facto verboten. Letzterer lud ihn sogar für einige Tage auf X hoch, wo ein Millionenpublikum ihn umsonst ansehen konnte.