"Avengers"-Regisseur: So krass wird Künstlicher Intelligenz Filme in den nächsten Jahren ändern

Los Angeles - In Zeiten von ChatGPT und Co. ist Künstliche Intelligenz (KI oder AI) plötzlich wieder in aller Munde. Experten gehen davon aus, dass sie unser Leben in den nächsten Jahren immer mehr beeinflussen wird. Auch die Filmindustrie dürfte schon bald komplett auf Links gedreht werden, glaubt zumindest "Avengers"-Regisseur Joe Russo (53).