Von wegen Avatar, Avengers oder Titanic: Das ist der wirklich erfolgreichste Film aller Zeiten!

"Avengers: Endgame", die beiden "Aavtar"-Teile und "Titanic" spielten am meisten ein? Eigentlich stimmt das überhaupt nicht!

Von Niklas Perband

Los Angeles - Wegen des gigantischen Einspielergebnisses von "Avatar: The Way of Water" war in den vergangenen Wochen immer wieder von den "erfolgreichsten Filmen aller Zeiten" zu lesen. Inzwischen weiß wahrscheinlich jeder Film-Fan: "Avengers: Endgame", die beiden "Avatar"-Teile und "Titanic" spielten am meisten ein. Doch eigentlich stimmt das überhaupt nicht!

"Avengers: Endgame", die beiden "Avatar"-Teile und "Titanic" gelten als die "erfolgreichsten Filmen aller Zeiten". © Fotomontage: Walt Disney Company Mit einem Einspielergebnis von rund 2,25 Milliarden Dollar (2,12 Milliarden Euro) liegt das "Avatar"-Sequel seit Kurzem knapp vor "Titanic", aber noch deutlich hinter dem ersten Teil. Dieser thront mit Einnahmen von mehr als 2,9 Milliarden Dollar auf Platz 1 der "Liste der erfolgreichsten Filme nach Einspielergebnis". Der vierte "Avengers"-Teil folgt knapp dahinter auf Platz 2 (2,8 Milliarden). Doch auch wenn alle Kinofanatiker ständig diese Zahlen miteinander vergleichen, so ganz richtig sind sie nicht! Denn: Was in dieser oft zitierten Liste gänzlich unbeachtet bleibt, ist die Inflation. Inflation bzw. Teuerung - damit wird der Anstieg des allgemeinen Preisniveaus einer Wirtschaft beschrieben. In den vergangenen Monaten war oft von Inflation die Rede: Der Wert des Geldes nimmt ab. Zehn Euro sind heute weniger wert als vor zwei Jahren und um ein Vielfaches weniger als vor 80! Kino & Film News Animationsfilm für Anne Franks Tagebuchfreundin: Was wäre, wenn Kitty heute leben würde? Das bedeutet: ein Film, der heute 100 Millionen Dollar einspielt, hat effektiv weniger eingespielt, als ein Film, der vor 80 Jahren 100 Millionen Dollar eingespielt hat, da das Geld damals viel mehr wert war. 1910 hat ein Kinoticket in den USA laut Box Mojo beispielsweise im Schnitt nur 7 Cent gekostet, 2017 mehr als das Hundertfache, nämlich 8,65 Dollar!

"Vom Winde verweht" - der eigentlich "erfolgreichste Film" aller Zeiten!

Tief in die Augen sehen sich Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) und Rhett Butler (Clark Gable) in dem Film "Vom Winde verweht" aus dem Jahre 1939. © picture alliance/dpa Bezieht man diese Überlegungen mit ein und betrachtet die Einnahmen nicht absolut, sondern quasi relativ gesehen, ist plötzlich ein Film an der Spitze, den wohl viele junge Kinogänger überhaupt nicht mehr kennen: Die Roman-Verfilmung "Vom Winde verweht" von Regisseur Victor Fleming aus dem Jahre 1939. Der Film spielte laut IMDb zu seiner Zeit unglaubliche 402 Millionen US-Dollar ein. Inflationsbereinigt entspricht würde das heutigen Einnahmen von rund 3,9 Milliarden Dollar entsprechen. Auf Platz 2 und 3 würden sich immer noch "Avatar" und "Titanic" halten können, auf Platz 4 würde nun aber "Krieg der Sterne" (1977) mit einem bereinigten Einspielergebnis von 3,2 Milliarden Dollar liegen. Kino & Film News Unfassbare Summe: So viel verdiente Regisseur James Cameron durch "Avatar: The Way of Water" Ebenfalls plötzlich in den Top 10, Filme wie: "Meine Lieder, meine Träume" (1965), "E.T. - Der Außerirdische" (1982), "Die zehn Gebote" (1956) und "Doktor Schiwago" (1965). "Avatar: The Way of Water" würde sich hingegen "erst" auf Platz 12 wiederfinden.

Der Trailer zu "Vom Winde verweht"