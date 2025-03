Disney-Streifen wird zum PR-Albtraum: Schneewittchens Zoff mit böser Königin

Schuld seien unterschiedliche politische Ansichten. So sorgte Zegler in der Vergangenheit mit Pro-Palästina-Postings für Diskussionen, die vor allem bei der gebürtigen Israelin Gadot auf Unverständnis stießen.

Die Folge: Bislang bewarb "Schneewittchen" ihren Film in Spanien und Japan allein, eine große Premiere in London wurde abgesagt, die in Los Angeles am Wochenende fand in sehr abgespeckter Version statt.

Klingt ganz so, als stünde der nächste große Hollywood-Zoff an. Bleibt nur zu hoffen, dass die beiden Disney-Stars diesen unter sich austragen - statt wie zuletzt Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) in aller Öffentlichkeit.