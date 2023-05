Nach Mega-Beef von The Rock und Vin Diesel: "Hobbs" mit überraschendem Auftritt in "Fast & Furious 10"!

Los Angeles - Auf diese Nachricht haben die "Fast & Furious"-Fans Jahre lang gewartet: Allen Streitigkeiten und gegenteiligen Aussagen zum Trotz, soll Dwayne "The Rock" Johnson (51) im nächste Woche erscheinenden zehnten Teil des Action-Franchise wieder in der Rolle des "Luke Hobbs" zu sehen sein!

Genau wie Vin Diesel (55, r.) soll auch Dwayne "The Rock" Johnson (51, l.) in "Fast & Furious 10" zu sehen sein. © Montage: Universal Studios (2)

Was für eine Überraschung! Wie das Branchenportal "The Wrap" berichtete, wird Johnson einen Auftritt in "Fast & Furious 10" haben - allerdings erst ganz kurz vor Ende des Action-Krachers.

So soll sein Charakter - der ehemalige DSS-Agent Luke Hobbs - in einer Post-Credit-Szene die Bildfläche betreten. Das würde auf der einen Seite zwar bedeuten, dass es wohl nur bei einem sehr kurzen Auftritt des Hollywood-Superstars bleibt.

Auf der anderen Seite dürfte dadurch aber angeteasert werden, dass Johnson in mindestens einem der beiden folgenden "Fast & Furious"-Filme (Teil 11 und 12) wieder eine größere Rolle spielen wird! Erst in dieser Woche war bekannt geworden, dass der zehnte Teil der Beginn einer Trilogie sein wird, die den Abschluss des "Fast & Furious"-Franchise bilden soll.

Dass auch Johnson nun wieder dabei sein könnte, kommt indes völlig unerwartet. 2016 hatte er sich am Set mit dem Produzenten und Hauptdarsteller der Filmreihe - Schauspieler Vin Diesel (55) - heftig zerstritten. Die Fehde sorgte für riesigen Wirbel, wurde zum Teil sogar öffentlich im Internet ausgetragen.

Johnson schwor, dass er nach dem achten Streifen (2017) nie wieder in einem "Fast & Furious"-Teil mitspielen würde. Seinem Charakter wurde stattdessen ein eigener Film ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw", 2019) gewidmet.