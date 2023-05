Es geht einfach weiter: Fans verärgert über Ankündigung von "John Wick: Kapitel 5"

Ana de Armas (35), die erst im vergangenen Jahr als Marilyn Monroe verzückte, schlüpft im kommenden Sommer für "Ballerina" in die Rolle der namensgebenden Attentäterin. © ANGELA WEISS / AFP

Entwarnung für alle, die den Film, der aktuell noch in den deutschen Kinos läuft, noch nicht gesehen haben: Dieser Artikel enthält keine Spoiler. Nur so viel: Fans, die ihn bereits gesehen haben, können kaum glauben, dass ein weiterer Teil kommt - mit Keanu Reeves in der Rolle von John Wick.

Wie das Filmportal Moviepilot berichtet, soll vor "John Wick: Kapitel 5" allerdings erst einmal ein Spin-off des Action-Franchises erscheinen: "Ballerina".

Wie der Titel schon vorwegnimmt, dreht sich die Handlung des Films um die Ballerina-Attentäterin, gespielt von Schauspielerin Ana de Armas ("Blonde", 35), die - ähnlich wie John Wick - nach dem Mord an ihrer Familie zurück zu ihrer mörderischen Arbeit gezwungen wird. Regie führt Len Wiseman (50), bekannt für die "Underworld"-Filmreihe.

Auch Reeves wird in "Ballerina" wieder in seine altbekannte Rolle schlüpfen. Doch damit nicht genug: Joe Drake, der Vorsitzende der "Motion Picture Group", bestätigte in einer Telefonkonferenz, dass das "John Wick"-Franchise gerade mal am Anfang stehe. Hinter dem Unternehmen steckt Filmproduzent "Lionsgate Films", der auch an "John Wick: Kapitel 4" beteiligt war.

"Wir bewegen uns jetzt innerhalb dieses Franchises, nicht nur im Bereich der [hochklassigen] Videospiele, sondern schauen uns auch an, wie der reguläre Rhythmus von Spin-offs und das Fernsehen dieses Universum wirklich wachsen lassen, sodass es einen stetigen Gleichschritt eines Franchises gibt, das klaren Appetit beim Publikum weckt", erklärte Drake.

Neben "John Wick: Kapitel 5" und Spin-offs wie "Ballerina" soll auch bald eine Fernsehserie ausgestrahlt werden, die im gleichen Universum spielt.