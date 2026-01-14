Fantasy-Fieber in Berlin: Neuer "Game of Thrones"-Ableger feiert Mega-Premiere

Berlin - Mit seinen Fantasyromanen entfachte George R. R. Martin (77) einen der größten Serienhypes der Fernsehgeschichte. Nun kam der Autor zur Weltpremiere des neuen " Game of Thrones "-Ablegers nach Berlin .

Auch der "Game of Thrones"-Erfinder George R. R. Martin (77) war anwesend. © Christoph Soeder/dpa

Bei der Premiere der Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" war auch der Fantasyautor und "Game of Thrones"-Erfinder George R. R. Martin anwesend.

Martin schuf mit einer mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie "Game of Thrones". Seine Bücher waren Grund für einen der größten Hypes der TV-Geschichte. "A Knight of the Seven Kingdoms" soll Fans nun zurück nach Westeros bringen.

Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Ser Duncan dem Großen und seinem Knappen Egg sind ab Montag, 19. Januar, beim Streamingdienst HBO Max verfügbar.

Sie sollen rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie spielen und beruhen auf Martins Trilogie "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben".