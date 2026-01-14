Fantasy-Fieber in Berlin: Neuer "Game of Thrones"-Ableger feiert Mega-Premiere

George R. R. Martin war zur Weltpremiere des neuen «Game of Thrones»-Ablegers in Berlin zu Gast.

Von Laura Stuth, Sabrina Szameitat

Berlin - Mit seinen Fantasyromanen entfachte George R. R. Martin (77) einen der größten Serienhypes der Fernsehgeschichte. Nun kam der Autor zur Weltpremiere des neuen "Game of Thrones"-Ablegers nach Berlin.

Auch der "Game of Thrones"-Erfinder George R. R. Martin (77) war anwesend.
Auch der "Game of Thrones"-Erfinder George R. R. Martin (77) war anwesend.  © Christoph Soeder/dpa

Bei der Premiere der Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" war auch der Fantasyautor und "Game of Thrones"-Erfinder George R. R. Martin anwesend.

Martin schuf mit einer mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie "Game of Thrones". Seine Bücher waren Grund für einen der größten Hypes der TV-Geschichte. "A Knight of the Seven Kingdoms" soll Fans nun zurück nach Westeros bringen.

Die sechs Folgen über die Abenteuer von Ritter Ser Duncan dem Großen und seinem Knappen Egg sind ab Montag, 19. Januar, beim Streamingdienst HBO Max verfügbar.

Kino-Comeback nach vier Jahren: Diese Ankündigung wird nicht allen gefallen
Kino & Film News Kino-Comeback nach vier Jahren: Diese Ankündigung wird nicht allen gefallen

Sie sollen rund 90 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie spielen und beruhen auf Martins Trilogie "Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben".

"A Knight of the Seven Kingdoms" ist ab dem 19. Januar beim Streamingdienst HBO Max verfügbar.
"A Knight of the Seven Kingdoms" ist ab dem 19. Januar beim Streamingdienst HBO Max verfügbar.  © Christoph Soeder/dpa

Rüstungen, Schwerter und große Gefühle

Laut Dexter Sol Ansell (11) seien die Dreharbeiten "eine absolut verrückte Erfahrung" gewesen.
Laut Dexter Sol Ansell (11) seien die Dreharbeiten "eine absolut verrückte Erfahrung" gewesen.  © -/HBO Max/dpa

Über die Dreharbeiten sagte der elfjährige Dexter Sol Ansell, der den Knappen Egg spielt, der dpa: "Es war eine absolut verrückte Erfahrung!" Er habe fast ein Viertel seines Lebens, also zwei Jahre an den Dreharbeiten mitgewirkt und sei nun froh, dass die ganze Welt die Serie sehen werde.

Der Schauspieler Shaun Thomas, der ebenfalls mitspielt, sprach von einer "surrealen Erfahrung". Er habe es geliebt, eine Rüstung anzuziehen, Pferde zu reiten und mit Schwertern zu kämpfen, sagte er der dpa.

Der Bestseller-Autor Martin wirkte als Co-Creator und Executive Producer an der Serie mit. Es ist bereits der zweite "Game of Thrones"-Ableger nach dem Ende der Show im Jahr 2019.

Neue Rapunzel-Realverfilmung: Diese Schauspieler spielen die Hauptrollen
Kino & Film News Neue Rapunzel-Realverfilmung: Diese Schauspieler spielen die Hauptrollen

Die Prequel-Serie "House of the Dragon" geht im Sommer in die dritte Staffel.

Titelfoto: Christoph Soeder/dpa

Mehr zum Thema Kino & Film News: