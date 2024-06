29.06.2024 06:50 Filmfest München startet: Komödie, Party und jede Menge Stars

Das Filmfest München startet in diesem Jahr beschwingt. In den Tagen danach gibt es so manche Höhepunkte für Filmfans.

München - Mit der Komödie "Zwei zu eins" wird am Samstag (19.30 Uhr) das Filmfest München eröffnet. Erst die Party, dann die Komödie: Das Filmfest München startet in diesem Jahr beschwingt. © Felix Hörhager/dpa Sandra Hüller (46) und Roland Zehrfeld (47) sowie die Regisseurin Natja Brunckhorst (57) werden ihren Film vorstellen, der bereits am 25. Juli im Kino startet. Zur Eröffnungsfeier im Kulturzentrum HP8 werden zudem noch viele andere Gäste aus der Film- und Fernsehbranche erwartet. Bereits am Freitag hatte das Festival gemeinsam mit dem Museum Brandhorst zur Party "Junge Nacht" ins Kunstareal geladen. Das Filmfest zeigt bis zum 7. Juli rund 150 Filme aus aller Welt, darunter traditionell auch viele deutsche Produktionen. Das Programm ist ambitioniert und spannt einen Bogen von Kinderfilmen über Komödien und Dramen bis hin zu zeitgeschichtlichen und politischen Stoffen. Zum Abschluss werden die Preise verliehen, an den Nachwuchs ebenso wie an etablierte Filmschaffende sowie Schauspielerinnen und Schauspieler. Kino & Film News Hollywood in Deutschland: Hier werden 2000 Komparsen für Anne-Hathaway-Film gesucht Höhepunkte sind die Würdigungen der Schauspielerinnen Jessica Lange (75) und Kate Winslet (48), die das Festival mit dem undotierten Ehrenpreis CineMerit Award ehrt. Filmfest München: Jessica Lange präsentiert neuen Film "The Great Lillian Hall" Die Oscarpreisträgerin Jessica Lange (75) spielte zuletzt unter anderem 53 Folgen lang bei "American Horror Story" mit. © Jordan Strauss/Invision via AP/dpa Lange wird am Sonntag auch ihren neuen Film "The Great Lillian Hall" vorstellen. Die Produktion des US-Anbieters HBO schildert das Schicksal des Broadway-Stars Lillian Hall, die immer vergesslicher wird, dennoch aber unbedingt weiter auf der Bühne stehen will. Winslet hat das Biopic "Die Fotografin" dabei. Darin spielt die Britin die Kriegsfotografin Lee Miller, die während des Zweiten Weltkrieges für die Zeitschrift "Vogue" als Berichterstatterin an die Front geht. Auch bei der Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau 1945 ist sie dabei. Der Film erzählt das Leben Millers (1907-1977) nach.

