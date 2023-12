"Girl You Know It's True": Milli-Vanilli-Film feiert Weltpremiere in München

München - Bald heißt es wieder ab ins Kino! Vor 35 Jahren begann in München die Geschichte von Milli Vanilli - nun feiert dort ein Film über die Skandalband Weltpremiere.

Das Pop-Duo "Milli Vanilli" hat für die größte Betrugsaffäre der Musikgeschichte gesorgt. © Franz-Peter Tschauner/dpa

Am heutigen Montagabend (19.30 Uhr) präsentiert Regisseur Simon Verhoeven (51, "Männerherzen"), der auch das Drehbuchgeschrieben hat, seine Sicht auf die größte Betrugsaffäre der Musikgeschichte.

Der Titel des Films ist der des größten Hits von "Rob" und "Fab", welche Weltstars wurden, ohne selbst zu singen: "Girl You Know It's True".

Millionen Platten hatte das von Boney-M.-Produzent Frank Farian (82) entdeckte Duo verkauft und sogar einen Grammy erhalten - aber nur vorübergehend.

Denn nachdem Farian bekannt gemacht hatte, dass die beiden Jungs ihre Hits wie "I'm Gonna Miss You" nie selbst gesungen, sondern die Lippen nur zu den Stimmen anderer bewegt hatten, ging ein Aufschrei durch die Musikwelt.