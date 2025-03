Hildegard Knef ganz privat: "Für mich soll's rote Rosen regnen" bald auf Leinwand

Berlin - Ein so reiches Leben wie das von Hildegard Knef (†76) auf eineinhalb Stunden zu bannen, ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Ein neuer Kinofilm gibt Einblick in ihr Leben.

Hildegard Knef (†76) ist ab dem 3. April auf der Leinwand zu sehen. © Jörg Schmitt/dpa

Man könnte sich gut eine Serie vorstellen, die die vielen Kapitel im Leben der schillernden Sängerin, Schauspielerin und Autorin (1925-2002) beleuchtet.

Knef war der erste deutsche Nachkriegs-Filmstar. Der Film "Ich will alles. Hildegard Knef" läuft ab dem 3. April im Kino und gibt zumindest 103 Minuten Einblick in einiges, was ihr Leben ausmachte. Regisseurin Luzia Schmid erzählt vom Aufwachsen Knefs im Berlin der Kriegszeit, ihren Schauspiel-, Gesangs- und Literatur-Erfolgen, privatem Glück und Rückschlägen.

Der Film, an dem Knefs Tochter Tinta (56) und ihr letzter Ehemann Paul von Schell (84) beteiligt sind, gibt allen, die noch nicht viel über Knef wussten, interessante Einblicke.

Fans können in alten Konzert-Aufnahmen und Interviews schwelgen. Viele dürfte der Film mit Ohrwürmern und der Motivation zurücklassen, sich eingehender mit dem Leben und Werk "der Knef" zu befassen.