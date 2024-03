Ex-Bond Pierce Brosnan schaltet sich ein: Dieser Star soll der neue "007" werden!

Los Angeles - In insgesamt vier Bond-Filmen zwischen 1995 und 2002 spielte Pierce Brosnan (70) selbst die Hauptrolle des charmanten britischen Geheimagenten. Im Vorfeld der Oscar-Verleihungen offenbarte der gebürtige Ire nun, welchen Darsteller er sich als neuen "007" wünschen würde.

Schauspieler Pierce Brosnan (70) denkt bei der Bond-Nachfolge an eine ganz bestimmte Person. (Archivbild) © Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Die Wahl des 70-Jährigen fällt dabei auf einen Staatsmann: "Cillian würde einen großartigen Job als James Bond im Geheimdienst seiner Majestät machen", sagte Brosnan gegenüber BBC am Freitag.

Gemeint ist Cillian Murphy (47), der bei den Oscars wegen seiner Rolle im Blockbuster "Oppenheimer" als Favorit auf die Auszeichnung als "bester Darsteller" gehandelt wird.

Ist der MI6 nach dem Ende der Ära des britischen Schurkenjägers Daniel Craig (56), der zwischen 2006 und 2021 fünfmal in die Hauptrolle schlüpfte, bald also wieder ganz in irischer Hand?

Murphy selbst habe sich dem Bericht zufolge allerdings noch sehr zurückhaltend gezeigt. Von den Bond-Gerüchten wolle er noch nichts gehört haben.

In den Medien wurden zuletzt immer mal wieder verschiedene Namen für die Bond-Nachfolge ins Spiel gebracht, darunter Aaron Taylor-Johnson (33, Kick-Ass), Tom Hiddleston (43, Thor) oder Idris Elba (51, Luther).