Rückzieher beim neuen Bond? 007 "muss nicht weiß sein"

Zwischen 2006 und 2021 schlüpfte Craig fünfmal in die Rolle des MI6-Geheimagenten, war mit "Casino Royal" und "Skyfall" an zwei der legendärsten Bond-Streifen aller Zeiten beteiligt. Doch noch vor seinem letzten 007-Auftritt in "Keine Zeit zu sterben" war klar, dass er kein weiteres Mal im Auftrag ihrer Majestät in seinen berühmten Aston Martin steigen würde.

Nun äußerte sich Produzentin Barbara Broccoli (64) über den Nachfolger von Craig. Gegenüber Associated Press sagten sie und ihr Bruder und Co-Produzent Michael G. Wilson (82), dass der nächste Bond-Darsteller "etwas Neues und Anderes" mitbringen werde.

Die Rahmenbedingungen scheinen indes klar zu sein: Auch die neue Bond-Reinkarnation wird ein Mann und höchstwahrscheinlich Mitte 30 sein. Der erste weibliche 007 oder ein Babyface-Bond sind damit vom Tisch!

Möglich ist allerdings nach wie vor, dass der Agent zum ersten Mal nicht von einem weißen Schauspieler dargestellt wird!

Die Aussagen Broccolis lassen aufhorchen, so dachte doch alle (Film-) Welt, dass der neue Bond längst gefunden sei.