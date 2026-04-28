Jüngster James Bond aller Zeiten: Wird er der neue 007?

London (England) - Die Spekulationen um die Nachfolge von Daniel Craig (58) als britischer Geheimagent James Bond nehmen weiter Fahrt auf. Nun wird ein neuer Name heiß gehandelt, der die Filmreihe grundlegend verändern könnte: Louis Partridge.

Louis Partridge (22) würde die Rolle "James Bond" deutlich verjüngen. © Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der britische Schauspieler ist gerade mal zarte 22 Jahre alt und könnte damit zum jüngsten 007 aller Zeiten werden - sollte er den Job tatsächlich bekommen.

Wie das US-Branchenmagazin Variety berichtete, soll sich der Brite tatsächlich im engeren Kandidatenkreis für die Bond-Nachfolge befinden und "ernsthafte Chancen" auf die Rolle als berühmtester Geheimagent der Welt haben.

Viele Branchenkenner seien zudem sicher, dass der neue 007 deutlich jünger sein werde als seine Vorgänger, was die Spekulationen um den 22-Jährigen zusätzlich anheizt.

Louis Partridge, der vor allem als Lord Tewkesbury aus den Netflix-Filmen "Enola Holmes" bekannt ist, war zuletzt in dem Geschichtsdrama "House of Guinness" zu sehen. Die Serie wurde von Filmemacher Steven Knight (66) geschaffen, der auch als Drehbuchautor für den kommenden James-Bond-Film verpflichtet wurde. Ein möglicher Hinweis?

Zumindest soll Partridge in der Vergangenheit bereits Interesse an der legendären Rolle angedeutet haben.