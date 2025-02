Schock für "James Bond"-Fans: Nach 25 Filmen könnte sich jetzt alles ändern

Los Angeles/London - Trinkt 007 seinen Martini ab sofort etwa gerührt? Hinter den Kulissen des " James Bond "-Universums gab es einen echten Paukenschlag: Nach knapp 63 Jahren in den Händen der Broccoli-Familie wird nun Amazon die "kreative Kontrolle" erlangen. Der Machtwechsel könnte große Veränderungen für das Agenten-Franchise bedeuten.

"Mein Leben war der Bewahrung und dem Ausbau des außergewöhnlichen Erbes gewidmet, das Michael und mir von unserem Vater, dem Produzenten Cubby Broccoli, hinterlassen wurde", erklärte auch Broccoli. "Nach dem Abschluss von [James Bond 007: Keine Zeit zu sterben] und Michaels Rückzug aus der Filmbranche denke ich, dass es an der Zeit ist, mich auf meine anderen Projekte zu konzentrieren."

Am Donnerstag (Ortszeit) dann der überraschende Machtwechsel: Broccoli und Wilson verkündeten ihren Rücktritt als Produzenten. Sie "bleiben Miteigentümer des Franchise", aber Amazon MGM Studios "wird die kreative Kontrolle erlangen".

Wird Aaron Taylor-Johnson (34) der neue 007? © dpa | Jens Kalaene

Eine der bekanntesten und beliebtesten Reihen der Filmgeschichte steht damit vor einem drastischen Wandel. In welche Richtung Amazon das Franchise führen wird, ist kaum absehbar. Der Kauf der "Der Herr der Ringe"-Serienrechte brachte dem Internet-Giganten zwar gute Zuschauerzahlen, aber auch größtenteils negative Kritik.

Amazon-Boss Jeff Bezos wendete sich nach Bekanntwerden der kreativen Neuausrichtung per X (ehemals Twitter) sofort auf direktem Wege an die Fans: "Wen würdet ihr als nächsten Bond wählen?"

Denn die Suche nach dem Craig-Nachfolger war zuletzt ins Stocken geraten. Aaron Taylor-Johnson (34, "Bullet Train", "Nosferatu") schien schon als neuer 007 festzustehen, doch die Verhandlungen führten offenbar (vorerst) zu keinem Ergebnis.

Neben dem 34-Jährigen gelten aktuell James Norton (39, "Happy Valley - In einer kleinen Stadt", "Little Women") und Theo James (40, "Die Bestimmung - Allegiant", "The Gentlemen") als aussichtsreiche Kandidaten für den begehrten Bond-Job.