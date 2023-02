Zu rassistisch! Erste "James Bond"-Romane werden umgeschrieben

Was viele Liebhaber der erfolgreichen Filmreihe vielleicht gar nicht wissen: In den ersten Romanen verwendete Fleming jede Menge Wörter und Phrasen, die heute als rassistisch und/oder beleidigend gelten.

Der erste Bond-Roman, "Casino Royale", wurde 2006 mit Daniel Craig (54) in der Hauptrolle verfilmt. © dpa/Sony Pictures

Des Weiteren steht geschrieben: "In dieser Ausgabe wurden eine Reihe von Aktualisierungen vorgenommen, wobei der ursprüngliche Text und der Zeitraum, in dem er spielt, so nah wie möglich gehalten wurden." Die Änderungen hätten dazu geführt, dass rassistische Sprache aus allen Romanen entfernt werden konnte.



1953 veröffentlichte Fleming mit "Casino Royal" den ersten seiner zwölf Bond-Romane. In diesen benutzte er immer wieder das N-Wort, wenn er über schwarze Charaktere schrieb. All diese Passagen wurden nun geändert. Generell wird die Hautfarbe der Figuren nun viel seltener thematisiert als in den alten Auflagen.

"Ian Fleming Publications" teilte dem Telegraph dazu folgendes Statement mit: "In Anlehnung an Ians Ansatz haben wir uns die Vorkommen mehrerer rassistischer Begriffe in den Büchern angesehen und eine Reihe einzelner Wörter entfernt oder sie gegen Begriffe ausgetauscht, die heute akzeptierter sind, aber der Zeit entsprechen, in der die Bücher geschrieben wurden."