"John Wick 5" mit Keanu Reeves: Fans kriegen noch mehr Superkiller-Filme

Las Vegas (Nevada, USA) - "John Wick: Kapitel 4" (2023) ist mit einem Rekord-Ergebnis an den Kinokassen der finanziell erfolgreichste Film der Reihe. Klar, dass der Superkiller daher, trotz Andeutungen in Teil vier, nicht einfach "zur Ruhe" kommen kann. US-Schauspieler Keanu Reeves (60) wird für " John Wick 5 " erneut zum Auftragsmörder. Doch Fans bekommen noch einiges mehr.

Medienberichten zufolge kündigte das Filmstudio Lionsgate auf der CinemaCon 2025 am Dienstag einen Ausbau des Franchises an. Wie etwa Branchenmagazin Variety berichtete, wird neben einem fünften "John Wick", der nun offiziell mit Reeves kommen soll, ein animierter Prequel-Film sowie ein Spin-off unter der Regie des chinesischen Schauspielers und Kampfkünstlers Donnie Yen (61) erscheinen. Letzterer soll sich auf den aus Teil vier bekannten Charakter "Caine" konzentrieren.

"John Wick: Kapitel 4" ließ die Kinokassen 2023 ordentlich klingeln. © Murray Close/Leonine/Lionsgate/dpa

Neben all den Ankündigungen bekommen Fans von John Wick schon im Sommer 2025 Nachschub: Am 5. Juni 2025 startet "From The World of John Wick: Ballerina" in den deutschen Kinos.

Die Spin-off-Geschichte spielt zwischen dem dritten und vierten Teil der Hauptreihe und handelt von einer Ballett-Tänzerin, gespielt von Ana de Armas (36), die zur Auftragskillerin ausgebildet wird. Auch Keanu Reeves soll im Streifen John Wick verkörpern. Fans der Actionreihe wird es demnach nicht an Nachschub mangeln.

Dass das Franchise derart ausgebaut wird, ist hinsichtlich der Einspiel-Ergebnisse des letzten Film-Ablegers nicht weiter verwunderlich.

"John Wick: Kapitel 4" hat weltweit Einnahmen aus Kinovorführungen in Höhe von rund 440 Millionen US-Dollar eingespielt. Im Vergleich zu seinen Produktionskosten, die auf knapp 100 Millionen US-Dollar geschätzt werden, ein voller Erfolg. Damit übertraf er auch Teil 3 aus dem Jahr 2018, der damals rund 327 Millionen US-Dollar in den Kinos einnehmen konnte.