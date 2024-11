Jürgen Thormann ist tot: Er war die deutsche Stimme von Michael Caine und "Gandalf"

Er lieh großen Hollywoodstars seine Stimme: Synchronsprecher und Schauspieler Jürgen Thormann (96†) ist verstorben. © Jens Kalaene/dpa

Seine Stimme war unverkennbar. Bekannt wurde Thormann vor allem als Synchronsprecher des britischen Schauspielers Michael Caine (91), den er ab 1996 ausnahmslos seine Stimme lieh.

Zudem war er die deutsche Stimme von Peter O’Toole und "Gandalf" aus "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe". Insgesamt sprach er fast 1400 Rollen, vorwiegend von Hollywoodstars.

Auch bei Hörspielfans war Thormann bekannt. So übernahm er mehrere Rollen in der Hörspielserie "Die drei ???". Erstmals trat er in der Folge "und der Zauberspiegel" im Jahr 1982 auf - insgesamt wirkte er bei 16 Folgen mit.

In dem "Drei ???"-Podcast "Der Bobcast" erinnerte sich Thormann 2022 an die Aufnahmen im Hamburger Studio zurück. Vor allem schätzte er die Arbeit von Hörspielproduzentin Heikedine Körting (79, "Die drei ???", "TKKG"): "Sie ist für mich eine der tüchtigsten, fähigsten und besten Frauen, die ich jemals kennengelernt habe."

Körting selbst würdigte den verstorbenen Schauspieler auf dpa-Anfrage: "Der wunderbare, humorvolle, großartige Schauspieler Jürgen Thormann hat unsere Welt verlassen, aber so unendlich viel hinterlassen für Klein und Groß, dass wir ihn niemals vergessen werden."