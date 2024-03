Kein Johnny Depp! Alles neu bei "Fluch der Karibik"

Los Angeles (USA) - Diese Nachricht wird vielen "Fluch der Karibik"-Fans wahrscheinlich gar nicht gefallen: Nach ewigem Hin und Her über die Weiterführung der beliebten Piraten-Filmreihe ist nun wohl eine Entscheidung gefallen. Das Aus von Captain Jack Sparrow und Johnny Depp (60) scheint endgültig besiegelt!

Johnny Depp (60) wird wohl nie wieder als Captain Jack Sparrow zu sehen sein. © dpa/ProSieben_Television_GmbH

Seit vielen Jahren hängt das megaerfolgreiche Franchise - Gesamteinspielergebnis von rund 4,5 Milliarden US-Dollar (Platz 11 der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten) - in der Schwebe.

Verzeiht Disney Johnny Depp, nachdem er den Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau gewonnen hat? Will die Hollywood-Legende überhaupt zurück? Ist die Geschichte von Jack Sparrow nicht so oder so langsam auserzählt?

Sieben Jahre, nachdem der fünfte und bislang letzte Teil der Reihe auf der großen Leinwand zu sehen war, sieht nun alles danach aus, als sei "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" der letzte Auftritt von Depp als charmant-arroganter Piratenkapitän gewesen.

"Wir werden ['Fluch der Karibik'] rebooten", kündigte Star-Produzent Jerry Bruckheimer (80) im Gespräch mit ComicBook.com an. Ein Schock für viele Fans der Original-Reihe. Bruckheimer erklärte, dass es so einfacher sei, den nächsten Film endlich zu drehen, da man nicht auf die Verfügbarkeit der großen Stars der bisherigen Filme warten müsste.