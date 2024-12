"Kevin allein zu Haus": Regisseur verät, was Kevins Eltern beruflich machen

Winnetka (USA) - Seit mehr als 30 Jahren flimmern zu Weihnachten "Kevin allein zu Haus" und "Kevin allein in New York" über die TV-Mattscheibe. Obwohl die Filme leichte Fernsehkost sind, herrscht großes Zuschauer-Interesse auch an kleinsten Details. Nun hat der Regisseur ein bisher unbekanntes Geheimnis gelüftet.