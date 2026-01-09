Kino-Comeback nach vier Jahren: Diese Ankündigung wird nicht allen gefallen

Berlin - Schauspieler Johnny Knoxville (54) hat eine Rückkehr des US-Franchise " Jackass " angekündigt.

Schauspieler Johnny Knoxville (54) hat ein Comeback von "Jackass" angekündigt. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

"Wir starten das Jahr mit einem echten Knall! Wir wollten Euch wissen lassen, dass Jackass diesen Sommer zurück ist!", hieß es in dem Post des 54-Jährigen.

Als Veröffentlichungsdatum in den Kinos nannte Knoxville den 26. Juni.

Was genau die Fans erwarten dürfen, ließ der Schauspieler offen. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, soll es sich um einen neuen Film handeln.

Markenzeichen von "Jackass" sind seit jeher halsbrecherische Stunts und eklige Mutproben.