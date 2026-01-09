 680

Kino-Comeback nach vier Jahren: Diese Ankündigung wird nicht allen gefallen

Ein neuer Film der MTV-Serie "Jackass" soll im Sommer 2026 in die Kinos kommen.

Von Lukas Dubro

Berlin - Schauspieler Johnny Knoxville (54) hat eine Rückkehr des US-Franchise "Jackass" angekündigt.

Schauspieler Johnny Knoxville (54) hat ein Comeback von "Jackass" angekündigt.
Schauspieler Johnny Knoxville (54) hat ein Comeback von "Jackass" angekündigt.  © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

"Wir starten das Jahr mit einem echten Knall! Wir wollten Euch wissen lassen, dass Jackass diesen Sommer zurück ist!", hieß es in dem Post des 54-Jährigen.

Als Veröffentlichungsdatum in den Kinos nannte Knoxville den 26. Juni.

Was genau die Fans erwarten dürfen, ließ der Schauspieler offen. Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, soll es sich um einen neuen Film handeln.

"Dinner for One" bekommt Spin-off: Amazon Prime enthüllt Vorgeschichte
Kino & Film News "Dinner for One" bekommt Spin-off: Amazon Prime enthüllt Vorgeschichte

Markenzeichen von "Jackass" sind seit jeher halsbrecherische Stunts und eklige Mutproben.

Mit halsbrecherischen Stunts und ekligen Mutproben feierte die Crew der MTV-Serie in den 00er-Jahren große Erfolge.
Mit halsbrecherischen Stunts und ekligen Mutproben feierte die Crew der MTV-Serie in den 00er-Jahren große Erfolge.  © SCOTT GRIES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die Serie startete Anfang der 2000er auf dem Musiksender MTV.

Danach wurden mehrere Filme veröffentlicht, der vierte mit dem Titel "Jackass Forever" erschien im Jahr 2022.

Titelfoto: Bildmontage/Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Foto von SCOTT GRIES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mehr zum Thema Kino & Film News: